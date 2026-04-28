В Баку украдены деньги с банковских карт граждан
В Баку зафиксирован случай кражи денежных средств с банковских карт, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 25-летний Т. Сайылов и 41-летний И. Новрузов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Оба были задержаны.
Общая сумма нанесенного ущерба составила 1150 манатов.
По данному факту продолжаются следственные действия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре