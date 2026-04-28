В Баку украдены деньги с банковских карт граждан

В Баку зафиксирован случай кражи денежных средств с банковских карт, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 25-летний Т. Сайылов и 41-летний И. Новрузов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Оба были задержаны.

Общая сумма нанесенного ущерба составила 1150 манатов.

По данному факту продолжаются следственные действия.