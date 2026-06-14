В Иране сообщили о кибератаках на четыре крупных банка

Координационный комитет государственных банков Ирана сообщил о кибератаках, совершённых в отношении четырёх крупных финансовых учреждений страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, атаке подверглись банки Melli, Saderat, Tejarat и Export Development. Инцидент привел к масштабным сбоям в их работе.

В комитете подчеркнули, что утечки персональных данных клиентов и финансовой информации зафиксировано не было.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению нормального функционирования банковских систем, а также по усилению мер кибербезопасности.