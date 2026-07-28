Как снимали «скорбь» Симоньян по Беслану - разоблачающие кадры - ВИДЕО

Пропагандистка Маргарита Симоньян вновь оказалась в центре скандала. В сети распространяется видео, автор которого указывает на постановочный характер съемок с ее участием в школе Беслана.

Как передает Day.Az, опубликованный в TikTok ролик на данный момент набрал более 350 тысяч просмотров. На кадрах показана подготовка эпизода, в котором Симоньян плачет перед камерой и опускается на колени. В видео отмечается, что этот фрагмент был заранее спланирован съемочной группой.

Материал создавался для документального фильма "Беслан 2004/2024", приуроченного к двадцатой годовщине теракта в школе №1. Картина вышла в эфир 3 сентября 2024 года. Симоньян встретилась с бывшими заложниками, рассказала о своей работе в Беслане в сентябре 2004 года и посетила мемориальный спортивный зал.

Именно кадры из спортзала вызвали наиболее резкую реакцию. Симоньян ходила среди фотографий погибших детей, плакала, а затем опустилась на колени возле креста. Операторы продолжительное время снимали ее лицо, слезы и движения крупным планом.

После премьеры этот фрагмент назвали демонстративным и театральным. Зрители обратили внимание на то, что авторы фильма поставили в центр трагедии саму Симоньян.

Появившееся теперь закулисное видео, по словам автора, показало, как создавались эти кадры - то, что в 2024 году представляли как спонтанную реакцию на воспоминания о трагедии, оказалось тщательно подготовленной съемкой.

Подобная эксплуатация памяти о погибших вызывает отвращение. Трагедия Беслана требует уважения, честности и бережного отношения к жертвам. Симоньян же поставила себя в центр событий.