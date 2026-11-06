Частичный блэкаут в европейском городе

В Праге 6 ноября произошло частичное отключение электроэнергии, которое затронуло левый берег реки Влтавы, в основном, районы Прага 1, Прага 5 и Прага 6. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря компании Prague Energy (PRE) Карела Ганзелку сообщает Radio Prague, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что причиной отключения электроэнергии стал технический сбой на двух подстанциях - "Червены врх" и "Запад".

В результате частичного блэкаута в городе, как уточняют журналисты, палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии, была вынуждена прервать свое заседание.

В настоящее время ведутся работы по устранению неполадок на распределительных подстанциях. Поставки электричества должны быть возобновлены в ближайшее время, уточняет Radio Prague.