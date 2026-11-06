Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни?

Опубликован прогноз геомагнитной обстановки на праздничные дни.

Как сообщили Day.Az на физическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ), до 12 ноября ожидается, что геомагнитное поле будет находиться в пределах нормального фонового уровня и оставаться спокойным в средних географических широтах.

Индекс Kp, который показывает интенсивность геомагнитных возмущений и рассчитывается по 10-балльной шкале, 9-10 ноября составит 4-3 балла, а 11-12 ноября - 3-2 балла. В высоких географических широтах показатель будет находиться в диапазоне 4-5 баллов.

Прогнозируется, что с 9 по 12 ноября в средних географических широтах, в том числе на территории Азербайджана, геомагнитная обстановка будет преимущественно стабильной или слабо возмущенной.

Вероятность сильной или разрушительной геомагнитной бури в этот период крайне низка. Сильных геомагнитных бурь не ожидается.