Для семей шехидов и инвалидов войны купят 600 квартир

В следующем году для семей шехидов и инвалидов войны будут приобретены 600 квартир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в ходе обсуждения социального бюджетного пакета на состоявшемся сегодня заседании Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Анар Алиев отметил, что в следующем году Министерство труда и социальной защиты населения продолжит реализацию программ по обеспечению льготных категорий граждан квартирами, автомобилями и средствами реабилитации.

"В целях улучшения жилищно-бытовых условий семей шехидов и лиц, инвалидность которых установлена в связи с войной, в 2027 году предусматривается выделение 40 миллионов манатов на приобретение 600 квартир. Кроме того, планируется выделить более 30 миллионов манатов на обеспечение автомобилями инвалидов войны, имеющих соответствующие медицинские показания, а также средствами реабилитации лиц с установленной инвалидностью", - заявил министр.