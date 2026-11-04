https://news.day.az/economy/1871981.html Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество еще в одной сфере - ФОТО В рамках международного форума "Data Protection Forum 2026", проходящего в Бишкеке, состоялся обмен экземплярами меморандума о сотрудничестве между Национальным агентством по кибербезопасности Азербайджана и Государственным агентством по защите персональных данных Кыргызстана.

Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество еще в одной сфере - ФОТО

Экономика, 4 ноября 2026 14:46 (UTC +04:00) 412
Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество еще в одной сфере

В рамках международного форума "Data Protection Forum 2026", проходящего в Бишкеке, состоялся обмен экземплярами меморандума о сотрудничестве между Национальным агентством по кибербезопасности Азербайджана и Государственным агентством по защите персональных данных Кыргызстана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Национальное агентство по кибербезопасности.

Документ, подписанный руководителями ведомств, предусматривает развитие сотрудничества в сфере защиты персональных данных, расширение обмена информацией и опытом, а также изучение и внедрение передовой международной практики. Меморандум также предусматривает укрепление совместной деятельности по защите прав субъектов персональных данных.

На форуме Национальное агентство по кибербезопасности, подведомственное министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, представляла директор департамента по защите персональных данных Хаяла Бабаева.

В ходе обсуждений она проинформировала о работе, проводимой в Азербайджане в сфере защиты персональных данных и обеспечения цифрового доверия на фоне развития искусственного интеллекта.

  • Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество еще в одной сфере
  • Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество еще в одной сфере
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