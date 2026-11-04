ЦБА прогнозирует рост экономики Азербайджана

При определении приоритетов макроэкономической политики на 2027 год необходимо учитывать ожидаемые тенденции в глобальной и внутренней экономической среде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе заседания комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, посвященного обсуждению проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, согласно последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2027 году рост мировой экономики составит 3,4%, что ниже исторического среднего показателя за 2000-2019 годы, составившего 3,7%.

"Ожидается, что глобальная инфляция составит 4,1%, что на 0,2 процентного пункта выше предыдущего прогноза. Несмотря на сохраняющуюся неопределённость и вызовы в глобальной экономической среде, перспективы экономического роста Азербайджана являются оптимистичными. Согласно октябрьским прогнозам Центрального банка, в 2027 году ожидается рост ВВП страны на 2,3%, ненефтегазового ВВП - на 4,3%.

В следующем году прогнозируется сохранение благоприятной ситуации во внешнем секторе. Ожидается, что профицит счета текущих операций составит 5,4 миллиарда долларов США. Это имеет важное значение для поддержания равновесия на валютном рынке.

Ожидается, что годовая инфляция останется в пределах целевого диапазона. Согласно октябрьским прогнозам Центрального банка, основанным на базовом сценарии, по итогам 2027 года годовая инфляция составит 5,9%", - отметил Т. Кязымов.