https://news.day.az/world/1871619.html В Индии дорога во время дождей уходит под воду - ВИДЕО В индийском Велиянаде есть необычная дорога, которая во время сезона дождей превращается в настоящее испытание для водителей. Как передает Day.Az, узкая трасса с крутыми поворотами проходит вдоль рисовых полей, полностью уходящих под воду.
В Индии дорога во время дождей уходит под воду - ВИДЕО
В индийском Велиянаде есть необычная дорога, которая во время сезона дождей превращается в настоящее испытание для водителей.
Как передает Day.Az, узкая трасса с крутыми поворотами проходит вдоль рисовых полей, полностью уходящих под воду.
Иногда вода поднимается до самого асфальта, и водителям приходится ориентироваться по траве на обочинах, чтобы не потерять дорогу.
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