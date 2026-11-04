В Индии дорога во время дождей уходит под воду - ВИДЕО

В индийском Велиянаде есть необычная дорога, которая во время сезона дождей превращается в настоящее испытание для водителей.

Как передает Day.Az, узкая трасса с крутыми поворотами проходит вдоль рисовых полей, полностью уходящих под воду.

Иногда вода поднимается до самого асфальта, и водителям приходится ориентироваться по траве на обочинах, чтобы не потерять дорогу.