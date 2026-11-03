Армянская политическая машина: старые механизмы, новые хозяева

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

1 октября 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Паулу Уайт-Кейн, советницу Офиса веры Белого дома, приехавшую в Ереван на второй Армянский молитвенный завтрак. В тот же день на брифинге в правительстве он высказался о Католикосе всех армян Гарегине II: "Кто он такой, чтобы восседать в нашей святая святых?" Жалеть Католикоса азербайджанскому читателю незачем. Эчмиадзин три десятилетия оставался идеологической опорой карабахского сепаратизма, Гарегин II требовал отставки Пашиняна после поражения 2020 года, а архиепископ Баграт Галстанян в 2024-м выводил людей на улицы против делимитации границы с Азербайджаном.

Меня интересует другое: как устроена сегодня власть в стране, с которой пишется мирный договор.

Ответ виден по списку тех, кто сидит под арестом или под судом. Самвел Карапетян, российский миллиардер, чья "Сильная Армения" получила 7 июня 23,27 процента и откровенно смотрит на Москву, с апреля 2026 года проходит обвиняемым в Антикоррупционном суде. Гагика Царукяна задержали в начале июля, вскоре после того как его "Процветающая Армения", по предварительным данным набрав 3,996 процента, осталась за четырехпроцентным барьером. Роберт Кочарян арестован 25 августа. Днем раньше, 24 августа, в Национальном собрании обсуждали пятилетнюю программу правительства, и когда его сын, депутат Левон Кочарян, заметил, что вопрос о возврате имущества должен решать суд, а не первое лицо государства, Пашинян ответил: "Почему ваша семья миллионер?". Следом премьер процитировал Евангелие: "Не судите, да не судимы будете". Через сутки Антикоррупционный комитет обвинил бывшего президента в приобретении госимущества по заниженным ценам с использованием должности, позже добавив отмывание денег и взятки. Спустя неделю в рамках того же расследования возбудили дело в отношении Сержа Саргсяна.

Сочувствовать здесь некому.

Кочарян в 1994-1997 годах возглавлял сепаратистский режим в Карабахе. Саргсян в начале девяностых руководил его вооруженными формированиями и позднее рассказал британскому журналисту Томасу де Ваалу, что до Ходжалы азербайджанцы считали армян неспособными поднять руку на мирное население, а после Ходжалы этот стереотип был сломан. В ночь на 26 февраля 1992 года в Ходжалы, по официальным азербайджанским данным, погибли 613 мирных жителей. Карапетян строил свою политическую карьеру под лозунгами, которые в Москве читали без перевода.

Механизм, которым их сегодня перемалывают, построил Кочарян. 1 марта 2008 года, после того как ЦИК объявил победителем Сержа Саргсяна, а сторонники Левона Тер-Петросяна вышли на площадь Свободы, протест в Ереване подавили силой, и погибли десять человек. В столице ввели чрезвычайное положение. Тогда суды, прокуратура и полиция окончательно превратились в инструмент одного кабинета. Пашинян получил эту машину в наследство в 2018 году и не стал ее разбирать. Он сменил оператора.

Выборы 7 июня принесли "Гражданскому договору" 49,7456 процента и 64 места из 105, на шесть меньше конституционного большинства. Оценки кампании расходятся. Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Янез Ленарчич 8 июня заявил, что системного использования административного ресурса наблюдатели не обнаружили. Доклад Совета Европы, обсуждавшийся в ПАСЕ в конце сентября, описывает кампанию как крайне конфронтационную, с сообщениями о подкупе избирателей, и отмечает непропорциональное применение досудебного ареста и "сдерживающий эффект" для свободы собраний и слова. Убедительнее второй документ: Ленарчич оценивал процедуру наутро после голосования, а доклад учитывает обстановку, которая сложилась позже и которую подтвердили летние аресты. Оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна арестовали еще 20 октября 2025 года, через девятнадцать дней после того, как Пашинян с трибуны парламента пообещал "выбросить" его из политического поля.

Экономика в этой системе служит продолжением политики. Карапетяна задержали 18 июня 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти, и в тот же день Пашинян предложил национализировать "Электрические сети Армении", обслуживающие около миллиона абонентов. Парламент одобрил поправки 2 июля (59 голосов "за", 30 "против"). Восьмого июля в головном офисе компании прошли следственные действия СНБ, временным управляющим назначили Романоса Петросяна, члена правления правящей партии. Решение экстренного арбитра Торговой палаты Стокгольма процесс не остановило, и 15 октября 2026 года правительство признало все сто процентов акций объектом общественного интереса. По попавшему в прессу документу, Карапетяну предлагали условия, при которых его чистая выгода составила бы 142 миллиона драмов, около 380 тысяч долларов, при состоянии, которое Forbes оценивает более чем в четыре миллиарда. Над делом, по словам адвоката Арама Вардеваняна, работали 53 следователя.

С Церковью схема та же. Галстаняна арестовали 25 июня 2025 года, архиепископа Микаэла Аджапахяна - тремя днями позже, обе меры пресечения санкционировал один судья, Масис Мелконян. Третьего октября 2025 года Аджапахян получил два года за два интервью. В январе 2026-го премьер подписал с десятью архиереями, перешедшими на его сторону, "дорожную карту" обновления Церкви. Когда Католикос лишил сана одного из них, епископа Геворга Сарояна, Следственный комитет возбудил дело против самого Католикоса (формально за воспрепятствование исполнению судебного акта), а шестерым членам Высшего духовного совета запретили выезд, чтобы они не попали на собор епископата в австрийском Санкт-Пельтене. Двадцатого августа смещение Гарегина II вошло в программу правительства до 2031 года, а в докладе аппарата премьера от 24 сентября он назван "де-факто главой" Церкви. Государство решает, кто будет главой Церкви, с той же уверенностью, с какой решает, кому принадлежит энергосеть.

Молитвенные завтраки придумали в Вашингтоне. В 1953 году Дуайт Эйзенхауэр молился там за одним столом с демократами и республиканцами. На ереванском завтраке Пашинян призвал духовную жизнь страны "выйти из церкви" и войти в органы власти всех уровней, от местного самоуправления до суда. Оппозиции за столом почти не было.

На Западе это предпочитают не замечать. Первый саммит ЕС - Армения прошел в Ереване 4-5 мая 2026 года, за месяц до выборов, и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с главой евродипломатии Каей Каллас этих тем публично не касались. Британский депутат сэр Эдвард Лей назвал в ПАСЕ происходящее с Церковью "грубым нарушением прав человека и свободы вероисповедания", бывший глава Human Rights Watch Кеннет Рот спросил, нужна ли Евросоюзу прозападная диктатура или демократия. Для Баку эта избирательность знакома. В январе 2024 года ПАСЕ отказалась подтвердить полномочия азербайджанской делегации, а армянские аресты двух бывших президентов, лидеров оппозиции и архиереев Страсбург обсуждает в жанре дискуссии.

Ее ослабление устраивает Баку и Анкару. Азербайджан действительно не раз называл позицию Эчмиадзина препятствием для мира. Только интерес Баку шире любого Католикоса: нужна новая конституция Армении без территориальных претензий в преамбуле и подпись под мирным договором, парафированным в Вашингтоне 8 августа 2025 года. Такую подпись надежнее получить от государства с работающими институтами. Соглашение, которое держится на воле одного человека, уязвимо при любой смене власти, а в Армении власть уже менялась внезапно: в феврале 1998 года Левона Тер-Петросяна вынудили уйти в отставку за готовность к компромиссу по Карабаху (среди тех, кто его дожимал, были Кочарян и Саргсян), а в апреле 2018 года самого Саргсяна смели массовые протесты.

Пашинян 24 августа сам выбрал евангельскую цитату. У Матфея следом идет продолжение: "ибо каким судом судите, таким будете судимы". Кочарян в 2008 году создал этот суд для себя. Сегодня он стоит перед ним сам, и мера, которой меряют в Ереване, переживет каждого, кто ею пользуется.