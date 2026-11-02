Азербайджан - в десятке мировых лидеров по экспорту газа

Азербайджан вошел в десятку крупнейших экспортеров природного газа в мире по итогам 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в докладе итальянской энергетической компании Eni

По состоянию на 31 декабря 2025 года, объем экспорта составил 24,6 млрд кубометров. При этом экспорт природного газа из Азербайджана сократился на 3,4% по сравнению с 2024 годом.

Десять крупнейших экспортеров природного газа в мире в 2025 году по объему поставок (млрд кубометров), согласно данным Eni:

Доказанные запасы природного газа Азербайджана по состоянию на 31 декабря 2025 года составили 1,9 трлн кубометров, не изменившись по сравнению с 2023 и 2024 годами. В период с 2019 по 2022 год этот показатель ежегодно составлял 1,917 трлн кубометров, тогда как в 2015 году - 665 млрд кубометров.

Добыча природного газа в Азербайджане в 2025 году достигла 37,97 млрд кубометров, увеличившись на 0,7% по сравнению с 2024 годом. Потребление газа в стране составило 13,36 млрд кубометров, сократившись на 1% в годовом выражении.

В целом мировые доказанные запасы природного газа на 31 декабря 2025 года достигли 207,477 трлн кубометров, увеличившись на 1,3% по сравнению с предыдущим годом.

На Ближний Восток приходилось 40% мировых запасов природного газа. Далее следовали Россия и Центральная Азия с долей 31%, Северная Америка - 10%, Африка - 7%, Азиатско-Тихоокеанский регион - 6%, Центральная и Южная Америка - 4%, Европа - 2%.

Крупнейшими странами мира по объему доказанных запасов природного газа являются Россия с 46,832 трлн кубометров, Иран с 33,988 трлн кубометров и Катар с 23,831 трлн кубометров.