ФСБ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка

ФСБ при проверке информации США о подготовке теракта в Москве задержала подростка, который разместил ролик в TikTok с угрозой о намерении совершить преступление в парке "Царицыно".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с Росгвардией, МВД и СК России проведена проверка полученной от правоохранительных органов США информации о подготовке террористического акта в городе Москве на территории музея-заповедника "Царицыно". В результате проведенных мероприятий задержан несовершеннолетний гражданин РФ, разместивший в сервисе короткометражных видеороликов TikTok свои фотоизображения в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках, наушниках, с предметом схожим с автоматическим оружием, а также фотографии, сделанные в музее-заповеднике "Царицыно", с подписью: "I found a place" (перевод с англ. "Я нашел место")", - подчеркнули в ФСБ.

В ходе обыска по месту проживания подростка обнаружили предметы одежды и аксессуары. "В средствах связи выявлены аккаунт в TikTok, с которого размещались угрозы, подписка на неонацистский канал в мессенджере Telegram, а также значительное количество поисковых запросов о совершенных террористических актах, массовых убийствах и других насильственных акциях", - сообщили в ФСБ.

Главным следственным управлением СК по Москве принимается процессуальное решение.

В ФСБ сообщили, что на время проверки информации, полученной о США, в интересах безопасности граждан были отменены планируемые культурно-массовые мероприятия в музее-заповеднике, усилены меры охраны в районе его нахождения.

"Признательны американской стороне за предоставленную информацию", - заключили в ФСБ.