https://news.day.az/culture/1871217.html Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО В галерее OTAQ, расположенной в Ичеришехер, открылась персональная выставка азербайджанского художника Фарида Расулова "Живи, Каспий!", подготовленная при кураторском участии Ситары Ибрагимбейли.

Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО

Культура, 1 ноября 2026 11:23 (UTC +04:00) 233
Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend

В галерее OTAQ, расположенной в Ичеришехер, открылась персональная выставка азербайджанского художника Фарида Расулова "Живи, Каспий!", подготовленная при кураторском участии Ситары Ибрагимбейли. Проект предлагает взглянуть на Каспий не просто как на природный ландшафт, а как на хрупкую экосистему, от состояния которой зависит жизнь множества видов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия. Экспозиция представлена в рамках фестиваля "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW).

В центре внимания художника - сложные взаимосвязи между обитателями моря и влияние человеческой деятельности на их среду обитания. Тюлени, пеликаны, осетровые рыбы, прибрежные растения и другие представители каспийской флоры и фауны становятся героями живописных полотен, в которых красота природы соседствует с тревогой за ее будущее.

Расулов обращается к темам нарушения экологического равновесия и постепенного исчезновения естественных мест обитания. Покинутые гнезда, оторванные от водно-болотных угодий, животные на открытых берегах и рыболовные сети, угрожающие подводным обитателям, - эти детали складываются в выразительную картину хрупкого мира, которому все труднее сохранять свое равновесие.

Художник переосмысливает и сам жанр пейзажа. В его работах природа предстает не просто красивым фоном для человеческого присутствия, а самостоятельным миром, где каждый живой организм связан с другими. Человек здесь уже не единственный центр происходящего, а участник сложной системы, от действий которого зависит ее дальнейшая судьба.

Особую выразительность произведениям придает неопределенность времени. Изображенные пейзажи могут напоминать о природе прошлого, отражать еще сохранившиеся уголки Каспия или представлять возможное будущее, в котором экосистема сумеет восстановиться. Эта временная неоднозначность заставляет задуматься: что именно мы оставим следующим поколениям - живое море или воспоминание о нем?

Название выставки "Живи, Каспий!", звучит одновременно как пожелание и призыв. Это обращение к обществу с напоминанием о необходимости бережного отношения к природным ресурсам, сохранения биоразнообразия и ответственности за будущее моря.

В рамках проекта также был представлен комод из серии Black Caviar (Черная икра) художника и дизайнера Гейдара Эмира. Одним из источников вдохновения для художника стали монументальные монохромные деревянные скульптуры Луизы Невельсон. Однако Эмир предлагает собственную интерпретацию взаимодействия формы и пространства, превращая мебель в скульптурный объект.

Строгая основа предмета будто растворяется в массе черных матовых сфер. А напоминающие икринки элементы создают впечатление, что твердая конструкция теряет свою жесткость, становится текучей и словно прорастает изнутри. Контраст между привычной геометрией мебели и необычной пластикой округлых форм придает работе сюрреалистическое звучание. Гейдар Эмир известен своим необычным подходом к дизайну: старую, забытую или классическую мебель он превращает в коллекционные арт-объекты. В основе его метода - радикальный апсайклинг, то есть творческое переосмысление уже существующих вещей и придание им новой жизни

Таким образом, экспозиция объединяет разные художественные подходы, но обращается к общей теме - ценности окружающего мира и необходимости по-новому взглянуть на привычные вещи. Если работы Фарида Расулова заставляют задуматься о будущем Каспия и хрупкости природного равновесия, то произведение Гейдара Эмира демонстрирует, как творческое переосмысление уже существующего может стать частью культуры ответственного отношения к ресурсам.

Выставка будет открыта в галерее OTAQ до 15 января 2027 года.

  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
  • Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend
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#FLY TO BAKU. ART WEEKEND
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