Литературная память Шамахы: Усыпальница брата Насими Шаххандана - ФОТО - ВИДЕО

На этот раз наш путь пролегает через Шамахы, известную своей древней историей и богатым литературным наследием. На историческом кладбище у магистрали Баку-Шамахы-Евлах возвышается усыпальница Шаххандана - брата гениального азербайджанского поэта Имадеддина Насими.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, для тех, кто направляется в Шамахы, это место - не просто памятник архитектуры. Это также священный уголок, хранящий семейные узы одной из великих фигур нашего словесного искусства и духовную память, дошедшую из глубины веков. Ежегодно тысячи местных и зарубежных посетителей, посещая этот памятник, ближе знакомятся с богатым прошлым нашего народа и отдают дань уважения нашему культурному наследию.

Среди образцов материальной культуры Средневековья усыпальница Шаххандана выделяется своим архитектурным строением и исторической значимостью. Верхняя часть усыпальницы, построенной в восьмигранной форме, завершается конусообразным куполом. Высота памятника, имеющего единственный вход, составляет около 8 метров. Усыпальница, обладающая простым, но величественным стилем, сохранила до наших дней ремесленные традиции эпохи и исторический облик города.

Родившийся в 1369 году в Шамахы Имадеддин Насими - один из самых ярких мыслителей Восточного возрождения. Поэт, вынужденный покинуть родной край из-за общественно-политических и религиозных противоречий эпохи, был казнен в 1417 году в городе Халеб и похоронен там.

Брат Насими Шаххандан же прожил свою жизнь в Шамахы. В исторических источниках сообщается, что он также писал стихи под псевдонимом "Шахи Хандан". С этой точки зрения усыпальница - не просто могила, а важное место, напоминающее о судьбе семьи Насими и эпохе возрождения Шамахы.

Еще один примечательный момент заключается в том, что на кладбище Шаххандан покоится и другая великая фигура азербайджанской просветительской литературы - поэт XIX века Сеид Азим Ширвани. Источники подтверждают, что великий поэт был предан земле именно здесь в соответствии с его собственным завещанием.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева в усыпальнице Шаххандана были проведены работы по реставрации и консервации.