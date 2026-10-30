Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,14 доллара США, или на 2,5%, составив 122,28 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 2,74 доллара США, или на 2,4%, и составила 112,38 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,86 доллара США, или на 4,2%, составив 88,35 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 5,79 доллара США, или на 4,8%, составив 114,82 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

По данным Trading Economics, в пятницу мировые цены на сырую нефть превысили 103 доллара за баррель, достигнув максимального уровня за последние шесть недель.

"Рост цен обусловлен опасениями относительно возможного возобновления военных ударов США по Ирану. Высокопоставленный военный командир представил Президенту США Дональду Трампу возможные варианты военных действий.

Трамп неоднократно предупреждал, что после промежуточных выборов, которые состоятся на следующей неделе, авиаудары по Ирану могут возобновиться. В то же время иранские официальные лица подтвердили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо, целью которого является возобновление мирных переговоров.

Цена американской нефти марки WTI в октябре выросла более чем на 10% на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. Одновременно усилились столкновения между Саудовской Аравией и хуситами, поддерживаемыми Ираном", - говорится в информации.

Отмечается, что угрозы для судоходства в Ормузском проливе также остаются высокими, а нефтяные танкеры продолжают подвергаться нападениям. Вместе с тем экспорт сырой нефти из региона приблизился к уровню, существовавшему до начала войны. Производители продолжают транспортировать нефтяные грузы через этот стратегически важный водный путь, несмотря на ограниченность информации о ситуации.