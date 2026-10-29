Элисо Болквадзе высоко оценила международную деятельность азербайджанского театра - ФОТО

Министр культуры Автономной Республики Аджария Элисо Болквадзе и заместитель посла Грузии Майя Табагари, находящиеся с визитом в Баку для участия в VII Всемирном форуме межкультурного диалога, посетили Азербайджанский национальный академический драматический театр, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, после знакомства с театром гостям продемонстрировали видеоролик, посвященный сотрудничеству Азербайджанского национального академического драматического театра с Национальным театром Грузии имени Шота Руставели.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров выразил удовлетворение визитом гостей. В ходе встречи была отмечена значимость VII Всемирного форума межкультурного диалога и состоялся обмен мнениями.

Ильхам Аскеров сообщил, что при поддержке Министерства культуры Азербайджана театр подписал меморандумы о сотрудничестве с национальными театрами Турции, России, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Молдовы, Беларуси, Грузии и Китая. Он также подчеркнул, что международные связи театра ежегодно расширяются.

В ходе встречи была достигнута договоренность о налаживании дальнейшего сотрудничества между Азербайджанским национальным академическим драматическим театром и Батумским государственным драматическим театром.

Элисо Болквадзе высоко оценила международную деятельность азербайджанского театра и подчеркнула важность взаимного творческого обмена между двумя театральными коллективами.

Отметим, что Элисо Болквадзе - известная грузинская пианистка, лауреат международных конкурсов и государственный деятель. Она удостоена почетного звания ЮНЕСКО "Артист мира" и награждена французским орденом Почетного легиона. Элисо Болквадзе также является основателем Международного фестиваля музыки и искусств Черного моря, проходящего в Батуми.