Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ

Тегеран пока не ответил на письмо вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, адресованное секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи.

Как сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник, американский вице-президент действительно направил письмо иранскому представителю, однако официальный ответ от Тегерана до сих пор не поступил, передает Day.Az.

Источник также отметил, что распространяемые в зарубежных СМИ сведения о содержании письма не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Вэнс направил Резаи послание с предложением возобновить переговорный процесс.