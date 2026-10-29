https://news.day.az/world/1870651.html Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ Тегеран пока не ответил на письмо вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, адресованное секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи.
Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ
Тегеран пока не ответил на письмо вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, адресованное секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи.
Как сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник, американский вице-президент действительно направил письмо иранскому представителю, однако официальный ответ от Тегерана до сих пор не поступил, передает Day.Az.
Источник также отметил, что распространяемые в зарубежных СМИ сведения о содержании письма не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что Вэнс направил Резаи послание с предложением возобновить переговорный процесс.
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