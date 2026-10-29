Палестинская дипломатия: что важно для Баку и Анкары - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева

Автор: Фарид Бахшалиев, политический обозреватель

В международной политике отношения между государствами оцениваются не только по официальным заявлениям о дружбе, но и по конкретным политическим шагам. Для Азербайджана, последовательно отстаивающего свои национальные интересы и развивающего стратегическое партнерство с Турцией, особое значение имеет то, насколько международные партнеры готовы учитывать чувствительные для Баку вопросы и придерживаться принципов международного права без избирательного подхода.

Именно в этом контексте заслуживают внимания отношения палестинского руководства с армянскими политическими кругами, исторические высказывания Ясира Арафата об армянской общине Иерусалима и дипломатические контакты Махмуда Аббаса с руководством Республики Кипр.

Речь не идет о пересмотре отношения Азербайджана к палестинскому вопросу. Позиция Баку остается последовательной: Азербайджан поддерживает создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с принципом двух государств и соответствующими резолюциями ООН. Президент Ильхам Алиев подтвердил эту позицию в послании президенту Палестины Махмуду Аббасу, опубликованном в ноябре 2025 года, и выразил готовность продолжать предоставлять Палестине необходимую гуманитарную помощь.

Однако поддержка прав палестинского народа и оценка отдельных направлений внешней политики палестинского руководства - разные вопросы. Принципиальная позиция Азербайджана по международному праву предполагает последовательность и взаимное уважение со стороны всех партнеров.

Армянский фактор: исторические связи и современные отношения

В июне 2025 года Варсен Агхабекян Шахин была назначена министром иностранных дел и по делам палестинцев за рубежом. До этого она занимала должность государственного министра по соответствующему направлению. Ее армянское происхождение само по себе не доказывает влияния армянских организаций на внешнюю политику Палестины. Для Азербайджана гораздо важнее конкретные политические решения и официальные позиции палестинского руководства.

27 сентября 2024 года Палестина и Армения установили дипломатические отношения. Соответствующее совместное коммюнике подписали премьер-министр Палестины Мохаммад Мустафа и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Палестинская сторона приветствовала признание Арменией Палестинского государства и отметила исторические связи между двумя народами.

Установление дипломатических отношений является суверенным решением двух государств и само по себе не свидетельствует об антагонизме по отношению к Азербайджану. Тем не менее политическое содержание этих отношений представляет интерес для Баку, особенно с учетом истории армяно-азербайджанского конфликта и чувствительности вопросов территориальной целостности и региональной безопасности.

15 октября 2026 года Варсен Агхабекян Шахин посетила Баку для участия в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA). В своем выступлении она заявила о необходимости соблюдать международное право и права человека, отметив, что эти вопросы нередко рассматриваются избирательно.

Этот принцип имеет универсальное значение. Именно поэтому Азербайджан вправе ожидать, что государства, выступающие за последовательное применение международного права в отношении Палестины, будут учитывать ту же необходимость последовательности при рассмотрении конфликтов и вопросов безопасности на Южном Кавказе.

Исторические отношения палестинского руководства с армянской общиной Иерусалима также заслуживают рассмотрения. В частности, в публикациях приводились высказывания Ясира Арафата, сделанные в контексте переговоров о будущем Старого города Иерусалима и положении Армянского квартала.

Как сообщало агентство Armenpress 8 октября 2002 года, в интервью арабоязычной газете Al-Hayat Арафат заявил, что не предаст армян в вопросе статуса Армянского квартала. В той же публикации приводилось его высказывание из интервью палестинской газете Al-Ayyam в августе 2000 года: "Армянский квартал принадлежит нам, мы и армяне - один народ".

Контекст этих слов имеет принципиальное значение. Они касались возможного разделения Старого города Иерусалима и вопроса о том, под чьим контролем окажется Армянский квартал. Поэтому сами по себе эти высказывания не доказывают наличия у Арафата определенной позиции по Карабахскому конфликту или направленности палестинской политики против Азербайджана.

Тем не менее они представляют собой исторический пример публично выраженной политической солидарности Арафата с армянской общиной. При оценке подобных эпизодов важно учитывать не только эмоциональную силу отдельных фраз, но и обстоятельства, в которых они были произнесены.

Отдельного рассмотрения заслуживают исторические сведения о контактах ASALA с палестинскими вооруженными организациями.

В исследовании Майкла Гантера Transnational Sources of Support for Armenian Terrorism, опубликованном в журнале Journal of Conflict Studies в 1985 году, анализировались сообщения о связях между ASALA и Народным фронтом освобождения Палестины (НФОП), в том числе сведения о подготовке членов ASALA и материально-технической поддержке.

При этом необходимо различать контакты отдельных организаций, сообщения о помощи и доказательства решений руководства Организации освобождения Палестины (ООП) в целом. Исторические публикации позволяют говорить о существовавших сообщениях и изученных исследователями связях, но сами по себе не дают достаточных оснований утверждать, что лично Ясир Арафат санкционировал все упоминаемые формы сотрудничества.

Для азербайджанского читателя этот исторический контекст может представлять интерес, однако его значение следует оценивать на основании конкретных документов, не перенося автоматически события прошлого на современную внешнюю политику Палестины.

История с почтовой маркой: почему факты важнее интерпретаций

В апреле 2015 года в ряде СМИ распространилось изображение предполагаемой палестинской почтовой марки, посвященной столетию событий 1915 года, которые армянская сторона квалифицирует как геноцид. Эта информация вызвала резонанс в Азербайджане и Турции, учитывая историческую и политическую чувствительность данной темы.

Однако 22 апреля 2015 года посольство Палестины в Азербайджане заявило, что изображение не является подлинной официальной почтовой маркой Палестины. Дипломатическое представительство также подчеркнуло особый характер отношений палестинского народа с Турцией и заявило о недопустимости шагов, которые могли бы ухудшить отношения с Турцией и Азербайджаном.

Следовательно, этот эпизод нельзя использовать как доказательство того, что палестинские власти официально поддержали кампанию по международному признанию событий 1915 года геноцидом. Напротив, в данном случае официальная реакция палестинской стороны состояла в опровержении подлинности изображения.

Тем не менее сама история напоминает, насколько серьезные политические последствия могут иметь сообщения, затрагивающие национальную память и чувствительные региональные вопросы. Для Азербайджана особенно важно, чтобы подобные темы освещались с опорой на проверяемые источники, а государственные позиции не подменялись недостоверными изображениями или интерпретациями.

Кипрский вопрос: значение для Турции и Азербайджана

Отдельного внимания заслуживают отношения палестинского руководства с Республикой Кипр. Кипрский вопрос имеет принципиальное значение для Турции, поэтому дипломатические контакты Рамаллы с греко-кипрским руководством могут рассматриваться в Анкаре в более широком региональном контексте.

29-30 октября 2026 года Махмуд Аббас совершает рабочий визит на Кипр. Согласно заявленной кипрской стороной повестке, переговоры с президентом Никосом Христодулидисом должны охватывать двусторонние отношения, региональную ситуацию, гуманитарную роль Кипра, в том числе поставки помощи в Газу по морскому коридору "Амалтея", отношения между ЕС и Палестиной, а также последние события вокруг кипрского урегулирования.

Сам по себе визит не свидетельствует о том, что палестинское руководство намерено действовать против Турции или Азербайджана. Подобные выводы требуют конкретных подтверждений.

Показательна и история 2009 года, когда в прессе появились сообщения о заявлениях Аббаса по кипрскому вопросу во время его визита на остров. 10 июля 2009 года Министерство иностранных дел Турции сообщило, что после вызова палестинского посла в Анкаре для разъяснений тот передал турецкой стороне информацию о том, что Аббас категорически отрицает приписываемые ему высказывания. По словам посла, кипрский вопрос в ходе переговоров не обсуждался, а сообщения СМИ не соответствовали действительности.

Таким образом, приведенные сведения не позволяют утверждать, что Аббас называл турецкие войска оккупационными или последовательно выступал против позиции Турции по Кипру.

При этом чувствительность кипрского вопроса для Турции не вызывает сомнений. Для Баку, учитывающего значение стратегического партнерства с Анкарой, важно следить за конкретными заявлениями и дипломатическими решениями партнеров по вопросам, способным затронуть интересы Турции и региональный баланс.

Последовательность как критерий политического партнерства

Отношения Палестины и Азербайджана имеют собственную историю сотрудничества. Баку поддерживает право палестинского народа на государственность, выступает за мирное урегулирование конфликта и оказывает гуманитарную помощь. Эта политика основана на официальной позиции Азербайджана и не зависит от текущей политической конъюнктуры.

Вместе с тем дружественные отношения не исключают внимательного анализа внешнеполитических шагов партнеров. Поддержка международного права должна сопровождаться последовательностью, а уважение к национальным интересам одной страны предполагает готовность учитывать законные интересы другой.

При этом особый характер азербайджано-турецких отношений предполагает возможность открыто говорить и о непростых вопросах. Братство между Баку и Анкарой основано на взаимном доверии и поддержке, а значит, предполагает и внимательное отношение к тем обстоятельствам, которые вызывают обеспокоенность у одной из сторон. В этом контексте Азербайджан вправе рассчитывать, что в диалоге с палестинским руководством Турция будет учитывать чувствительность Баку к отношениям Палестины с Арменией и значение этой темы для азербайджанского общества.

Поддержка Турцией палестинского народа - самостоятельная позиция Анкары, которую не следует смешивать с оценкой отдельных аспектов палестинской дипломатии. Однако столь же важно, чтобы эта поддержка не заслоняла вопросы, имеющие принципиальное значение для ближайшего союзника Турции. Настоящее братство не исключает деликатных вопросов, а предполагает достаточную открытость, чтобы обсуждать их прямо, уважительно и без взаимных обвинений.

Для Азербайджана принципиально важно, чтобы вопросы территориальной целостности и региональной безопасности не становились предметом избирательной трактовки. Если государство подчеркивает значение международных норм в одном конфликте, обоснованно ожидать, что эти нормы будут рассматриваться последовательно и в других случаях.

Это не означает, что Палестина должна отказываться от дипломатических отношений с Арменией или Республикой Кипр. Однако Баку вправе внимательно оценивать политические сигналы, исходящие от партнеров, и ожидать, что его чувствительные вопросы будут восприниматься с должным уважением.

В конечном счете вопрос заключается не в происхождении отдельных чиновников, не в самом факте дипломатических контактов и не в предположениях о скрытых мотивах. Он заключается в соответствии между публично декларируемыми принципами и конкретными политическими действиями.

Для Азербайджана такая последовательность имеет особое значение: она позволяет одновременно сохранять поддержку палестинского народа, защищать национальные интересы страны и укреплять стратегическое партнерство с Турцией. Именно уважение к этим принципам должно оставаться основой доверительных и взаимовыгодных отношений между государствами.