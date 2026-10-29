Азербайджан завоевал два золота на турнире "Большого шлема"

Азербайджанские дзюдоисты Балабей Агаев и Кенуль Алиева завоевали золотые медали на турнире "Большого шлема", проходящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.bizz, Балабей Агаев, выступающий в весовой категории до 60 кг, в финале встретился с представителем Таджикистана Лоиком Кудбудиновым. Азербайджанский спортсмен одержал победу иппоном и стал победителем турнира.

В свою очередь, Кенуль Алиева, выступающая в весовой категории до 48 кг, в решающей схватке оказалась сильнее представительницы Турции Мерве Азак и также поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала в Абу-Даби уже две золотые медали. При этом Кенуль Алиева вошла в историю как первая азербайджанская дзюдоистка, выигравшая турнир "Большого шлема".