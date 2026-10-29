ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании, состоявшемся 29 октября 2026 года, принял решение оставить три ключевые процентные ставки без изменений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении ЕЦБ.

Согласно решению, базовая процентная ставка по депозитам сохранена на уровне 2,5%, ставка по основным операциям рефинансирования - на уровне 2,65%, а ставка по маржинальной кредитной линии - на уровне 2,9%.

По данным ЕЦБ, продолжающийся рост цен на энергоносители повышает инфляционные риски и создает негативные риски для перспектив экономического роста. Хотя полномасштабные последствия энергетического шока пока не проявились в полной мере, базовая инфляция до сих пор в целом оставалась стабильной, а в заработной плате на данном этапе существенных изменений не наблюдалось.

Банк считает, что более сильный и продолжительный энергетический шок, а также его косвенные и вторичные эффекты могут привести к росту инфляции и замедлению экономического роста.

Кроме того, со времени последнего заседания Совета управляющих ЕЦБ условия финансирования ужесточились. Ожидается, что этот фактор окажет негативное влияние как на инфляцию, так и на экономический рост.

ЕЦБ считает приоритетом достижение целевого уровня инфляции в 2%

Совет управляющих ЕЦБ заявил о своей приверженности адаптации денежно-кредитной политики для обеспечения стабилизации инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе.

В ведомстве отметили, что, несмотря на высокую степень сохраняющейся неопределенности, существуют возможности для принятия решений в зависимости от развития ситуации. Будущие решения по процентным ставкам будут оцениваться отдельно на каждом заседании и приниматься на основе поступающих экономико-финансовых данных.

При этом будут учитываться перспективы инфляции и связанные с ней риски, динамика базовой инфляции, а также эффективность механизма трансмиссии денежно-кредитной политики в экономику. ЕЦБ подчеркнул, что не берет на себя предварительных обязательств относительно будущей траектории процентных ставок.

Политика по программам покупки активов осталась без изменений

По информации ЕЦБ, портфели в рамках Программы покупки активов (APP) и Чрезвычайной программы покупки на случай пандемии (PEPP) сокращаются постепенно и с прогнозируемой скоростью. Причиной этого является отсутствие реинвестирования основных сумм по ценным бумагам, срок погашения которых истекает.

Ведомство также заявило о готовности использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты в рамках своего мандата для обеспечения стабильности цен и нормального функционирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в экономике.

Наряду с этим, Инструмент защиты трансмиссии денежно-кредитной политики ЕЦБ (TPI) может быть использован против необоснованных и хаотичных рыночных колебаний, создающих серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в отдельных странах еврозоны.