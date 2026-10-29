Какие нарушения смогут фиксировать камеры?

Как сообщалось ранее, в Азербайджане нарушения со стороны водителей, которые держат телефон в руке и пользуются им за рулем, будут фиксироваться с помощью фото- и видеокамер.

За использование телефона в руке во время движения автомобиля предусмотрен штраф в размере 50 манатов.

Новый механизм контроля и введение штрафов вызвали вопросы у водителей. В частности, автомобилисты обсуждают, в каких случаях использование телефона будет фиксироваться камерами и влечь за собой наказание.

Как передает Day.Az, комментируя эту тему Trend, эксперт в области транспорта, юрист Аршад Гусейнов заявил, что законодательство предусматривает штраф только за использование телефона, который водитель держит в руке.

"Сейчас у водителей чаще всего возникает вопрос, в каких случаях пользоваться телефоном разрешено, а в каких - запрещено. Например, в большинстве современных автомобилей есть мультимедийные экраны. Некоторые водители устанавливают телефон на специальный держатель и пользуются им, касаясь экрана пальцами.

Согласно действующему законодательству, штраф предусмотрен за использование телефона, который водитель держит в руке во время движения. Однако если телефон закреплен на специальном держателе или водитель пользуется функциями через экран автомобиля, штраф за это не применяется.

При этом водителям следует учитывать, что такие действия тоже могут отвлекать внимание и создавать опасные ситуации. Просто действующее законодательство не предусматривает отдельного штрафа или запрета за подобные действия", - пояснил юрист.

По словам эксперта, механизм контроля с помощью специальных камер, подключенных к Центральной информационной системе Главного управления государственной дорожной полиции, должен быть организован таким образом, чтобы нарушение подтверждалось достоверными и не вызывающими сомнений доказательствами.

"То есть на записи должно быть четко видно, что в руке водителя находится именно телефон и он пользуется им во время движения автомобиля. В противном случае водитель может держать в руке другой предмет, похожий на телефон, или просто поднести руку к уху. Необходимо исключить ошибочную фиксацию подобных ситуаций как нарушения, связанного с использованием телефона" - отметил Гусейнов.

В заключение эксперт выделил два основных момента.

"Во-первых, полученные изображения должны быть четкими и достаточно качественными. Во-вторых, электронные решения, формируемые системой, необходимо дополнительно проверять до их заверения электронной подписью. Внедрение такого механизма фильтрации поможет избежать возможных ошибок и свести к минимуму риск вынесения необоснованных решений", - заключил Аршад Гусейнов.