Азербайджан завершает подготовку новой стратегии развития финсектора

Подготовка стратегии развития финансового сектора Азербайджана на 2027-2030 годы близится к завершению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, состоявшейся в четверг и посвященной параметрам процентного коридора.

"Подготовка стратегии развития финансового сектора на 2027-2030 годы практически завершена. В ближайшее время мы представим ее и будем ежегодно отчитываться о ходе ее реализации", - сказал Т. Кязымов.

Он также затронул вопрос реализации действующей стратегии развития финансового сектора на 2022-2026 годы. "На сегодня мы реализовали около 85 процентов поставленных перед нами целей и инициатив. Думаю, это хороший показатель. Однако как команда мы хотим, чтобы этот показатель был еще выше", - отметил председатель ЦБА.

По его словам, подробный отчет о реализации стратегии по итогам 2026 года будет представлен в первом квартале следующего года.