ЦБА поддерживает присутствие иностранных банков в стране

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поддерживает деятельность иностранных банков в стране и считает, что их присутствие будет способствовать развитию конкуренции, человеческого капитала и внедрению новых технологий в финансовом секторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в четверг, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, утверждения о том, что ЦБА обеспокоен деятельностью иностранных банков в Азербайджане, не соответствуют действительности.

"Напротив, мы поддерживаем присутствие иностранных банков в Азербайджане и очень этому рады. Это будет способствовать развитию финансового сектора и человеческого капитала, внедрению информационных технологий, повышению уровня безопасности и усилению конкуренции", - отметил Т.Кязымов.

Председатель ЦБА сообщил, что регулятор открыт для расширения деятельности иностранных финансовых институтов в Азербайджане, в том числе на рынках капитала и в страховом секторе.

"Мы открыты не только для иностранных банков, но и для иностранных участников рынков капитала и страхового сектора. Одна из причин моих частых зарубежных поездок и выступлений на различных конференциях заключается в продвижении финансового сектора Азербайджана. Необходимо представлять финансовый сектор нашей страны международному сообществу, чтобы заинтересованные стороны проявляли интерес, задавали вопросы и приходили в Азербайджан", - заявил он.

Т.Кязымов также прокомментировал перспективы интеграции платежных систем и обмена информацией между Азербайджаном и другими странами.

По его словам, в настоящее время не существует единой международной цифровой платформы, объединяющей центральные банки разных стран.

"Насколько мне известно, такой платформы, которая объединяла бы центральные банки разных стран в единую систему, не существует. Однако мы ведем переговоры с центральным банком каждой страны отдельно. Насколько мне известно, с одной-двумя странами мы уже перешли к более детальному обсуждению", - подчеркнул глава ЦБА.