Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции

В январе-сентябре 2026 года экспорт продукции ненефтяного сектора Азербайджана (за исключением немонетарного золота) увеличился на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 3,2 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" за 2026 год, подготовленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно обзору, в сентябре 2026 года экспорт продукции ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 372,8 миллиона долларов США. В целом за этот период экспорт продовольственных товаров вырос на 17,2%, до 78,8 миллиона долларов США, а экспорт непродовольственных товаров увеличился на 47,8%, до 267,5 миллиона долларов США.

В январе-сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сахара и кондитерских изделий из сахара увеличился в 2,4 раза (на 136,8%), алюминия и изделий из него - на 41%, изделий из черных металлов - на 32,2%, жиров и масел растительного и животного происхождения - на 31,6%, меди и изделий из нее - на 21,7%, хлопка - на 16,6%, кофе и чая - на 13%, фруктов - на 12,5%, овощей - на 9,4%, черных металлов - на 8,5%.

В январе-сентябре 2026 года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 16,5%, составив 776,8 миллиона долларов США, а экспорт агропромышленной продукции вырос на 28,6%, до 299,7 миллиона долларов США. В целом совокупный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличился на 19,6%, достигнув 1,08 миллиарда долларов США.

В указанный период в списке экспортируемых товаров ненефтяного сектора (за исключением немонетарного золота) первое место заняло золото стоимостью 313,1 миллиона долларов США. Второе место заняли медные руды и концентраты стоимостью 213,5 миллиона долларов США, третье - томаты стоимостью 172,3 миллиона долларов США.

В сентябре 2026 года в списке экспортируемых товаров ненефтяного сектора первое место заняло золото на 41,9 миллиона долларов США. На втором месте были медные руды и концентраты стоимостью 29,8 миллиона долларов США, на третьем - минеральные или химические азотные удобрения стоимостью 21,6 миллиона долларов США.

В январе-сентябре 2026 года Азербайджан экспортировал товары ненефтяного сектора (за исключением немонетарного золота) в Российскую Федерацию на сумму 881,4 миллиона долларов США, в Турцию - на 475,2 миллиона долларов США, в Грузию - на 443 миллиона долларов США, в Швейцарию - на 327,9 миллиона долларов США, а в Украину - на 121,2 миллиона долларов США.

В сентябре 2026 года экспорт товаров ненефтяного сектора в Российскую Федерацию составил 67,2 миллиона долларов США, в Грузию - 56,5 миллиона долларов США, в Швейцарию - 43,5 миллиона долларов США, в Турцию - 40,2 миллиона долларов США, а в Объединенные Арабские Эмираты - 29,8 миллиона долларов США.

В рейтинге негосударственных субъектов-экспортеров по итогам января-сентября 2026 года в первую десятку вошли следующие компании: представительство компании "Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited" в Азербайджанской Республике, ООО "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi", ООО "Prime Cotton", ЗАО "Baku Steel Company", ООО "Tabaterra", ООО "Prime Export", ООО "Vvest Stream", ООО "Agrarco", ООО "Silk Way Aviaşirkəti" и ООО "P-Aqro".

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе (за исключением немонетарного золота), возглавляет Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Далее в списке следуют ЗАО "AzerGold", ООО "SOCAR Polymer", ООО "Azəralüminium", ООО "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi", ОАО "Azərenerji", ЗАО "Azərbaycan Hava Yolları", Управление экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, ООО "Naxçıvan Enerji" и ООО "SOCAR Cape".

В январе-сентябре 2026 года Космическое агентство Азербайджанской Республики ("Азеркосмос") предоставило телекоммуникационные услуги примерно 95 компаниям из 36 стран мира на общую сумму 19,6 миллиона долларов США. За этот период на экспортные операции пришелся 61% совокупных доходов.

В отчетном периоде в первую пятерку стран по объему экспорта спутниковых телекоммуникационных услуг вошли Великобритания с показателем 3,1 миллиона долларов США, Люксембург - 2,4 миллиона долларов США, Турция - 989,7 тысячи долларов США, Пакистан - 884,4 тысячи долларов США и Египет - 484,9 тысячи долларов США.

Спутниковые телекоммуникационные услуги, относящиеся к экспорту услуг нового поколения, играют важную роль в диверсификации экспорта услуг.