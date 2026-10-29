В Азербайджане усилят требования к выдаче бытовых кредитов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в течение последних трех лет поэтапно ужесточал требования к выдаче бытовых кредитов, чтобы предотвратить чрезмерную закредитованность населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции в четверг, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, ЦБА ежегодно, особенно во второй половине года, вводит дополнительные меры по ужесточению требований к бытовому кредитованию.

"За последние три года мы последовательно ужесточаем требования к кредитованию, в частности к выдаче бытовых кредитов. Каждый год во второй половине года мы вводим дополнительные меры, поскольку считаем, что этот сегмент может привести к нежелательной и чрезмерной закредитованности населения", - заявил председатель ЦБА.

Казымов отметил, что и в этом году планируется дальнейшее ужесточение требований к бытовым кредитам. По его словам, одна из целей этих мер - содействовать снижению процентных ставок по таким кредитам до более приемлемого уровня.

Председатель ЦБА сообщил, что более высокие процентные ставки по бытовым кредитам по сравнению с обычными потребительскими кредитами обусловлены особенностями этого финансового продукта.

"То, что процентные ставки по этим кредитам выше, чем по обычным потребительским кредитам, вполне объяснимо. Они выдаются примерно на 45 дней, оформляются по удостоверению личности, а их суммы невелики. Это кредитный продукт, который используется во всем мире. Мы лишь не хотим, чтобы этот сегмент чрезмерно расширялся", - подчеркнул он.

По словам Казымова, ЦБА и ранее ужесточал требования к совокупным расходам по кредитам, включая проценты, комиссии и другие платежи.

"В прошлом и позапрошлом годах мы установили требования к максимальному размеру дохода, который может быть получен по кредиту с учетом комиссий и других платежей. С каждым годом мы ужесточаем эти требования и ранее заявляли, что данный сегмент кредитования не является для нас приоритетным", - отметил глава ЦБА.

Он сообщил, что полного прекращения выдачи бытовых кредитов не планируется. Цель регулятора заключается не в том, чтобы полностью вывести этот продукт с рынка, а в том, чтобы обеспечить его более сбалансированное развитие и надлежащее регулирование.

"Хотя этот вид кредитования способствует росту закредитованности населения, он остается одним из каналов доступа к финансовым ресурсам, и мы не хотим полностью закрывать его. Мы стремимся к тому, чтобы этот процесс регулировался в нормальном режиме. Пока у нас нет планов полностью выводить данный продукт с рынка", - добавил Кязымов.

Председатель ЦБА подчеркнул, что дальнейшее применение ограничительных мер будет зависеть от уровня закредитованности населения, устойчивости кредитных организаций и их партнеров, а также доходности этого сегмента рынка.

"Если мы увидим, что уровень закредитованности населения остается приемлемым, а доходность формируется сбалансированно, мы можем прекратить ужесточение требований. Однако полностью отказываться от этого продукта не планируется. Одна из главных целей Центрального банка - повышение доступности финансовых услуг и обеспечение доступа населения к финансовым ресурсам. Возможности пользоваться финансовыми услугами должны сохраняться", - подчеркнул он.