Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудников REAL TV

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении сотрудников "Центра анализа и информации Real" в средней школе, расположенной в Ясамальском районе Баку.

Как передает Day.Az, установлены личности трех человек, совершивших указанные действия, они привлечены к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Полиция продолжает необходимые следственные мероприятия для полного, всестороннего и объективного расследования происшествия и дачи правовой оценки действиям участников конфликта.

Ранее совет печати Азербайджана осудил применение физического насилия в отношении сотрудников REAL TV, освещавших трагический инцидент в средней школе №225 Ясамальского района Баку.