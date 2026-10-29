Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику

Совместное предприятие Green Corridor Alliance JV и компания Emirates Utilities Development Company (EUDC) из ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетической инфраструктуры, возобновляемой энергетики и трансграничных инвестиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом генеральный директор совместного предприятия "Альянс зеленого коридора" Турал Алиев сообщил на своей странице в социальной сети LinkedIn.

По его словам, встреча состоялась при содействии Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO). Отмечается, что делегацию EUDC, подразделения по развитию и инфраструктуре компании Etihad Water and Electricity (Etihad WE), возглавил генеральный директор Мохаммед Аль-Шеххи.

В публикации подчеркивается, что в ходе встречи Т.Алиев представил миссию и стратегические цели Green Corridor Alliance JV, уделив особое внимание региональной энергетической взаимосвязанности, трансграничному сотрудничеству и развитию инфраструктуры "зеленой" энергетики.

"Мы также рассмотрели потенциальные направления взаимодействия в сфере энергетической инфраструктуры, возобновляемой энергетики и трансграничных инвестиций, в том числе возможности, представляющие интерес для Центральной Азии.

Кроме того, были обсуждены возможности проведения совместных мероприятий и потенциальные форматы сотрудничества, в том числе модели государственно-частного партнерства (ГЧП). Эти возможности рассматривались в двустороннем формате с акцентом на выявление общих интересов и перспектив дальнейшего сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что 4 апреля 2025 года Азербайджан, Казахстан и Узбекистан при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) объявили о запуске первого этапа инициативы "Транскаспийский зеленый энергетический коридор". В рамках инициативы страны подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО), которое предусматривает интеграцию электроэнергетических систем трех стран и создание маршрута поставок возобновляемой энергии в Европу.

Для управления проектом создано совместное предприятие "Альянс зеленого коридора" со штаб-квартирой в Баку. ТЭО проводится при финансовой поддержке АБР и АБИИ.