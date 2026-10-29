Совет Европы подверг Францию критике

Комитет Совета Европы по предотвращению пыток (КПП) в четверг подверг критике Францию за условия содержания иностранных граждан и призвал к обеспечению их безопасности и достойными условиями пребывания.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Le Figaro, в докладе Комитета Совета Европы по предотвращению пыток условия в центрах характеризуются как имеющие серьезные проблемы с гигиеной, а также отмечаются случаи насилия между содержащимися лицами. В документе, в частности, говорится об "ужасающей гигиене" и "насилии", передает Day.Az.

Визит "подчеркивает широко распространенное мнение о том, что эти места представляют собой настоящие пороховые бочки", - предупреждает КПП.

В отчете выражается сожаление по поводу "отсутствия улучшений или даже ухудшения напряженности и жестокого обращения, наблюдаемых в центрах содержания под стражей с 2018 года", даты ее предыдущей специальной миссии.

КПП призвал Францию "принять срочные меры" для предотвращения насилия среди содержащихся там мигрантов и обеспечения "достойных материальных и гигиенических условий". Отдельное внимание уделяется безопасности содержащихся лиц. По утверждению комитета, ухудшение условий пребывания может способствовать росту напряженности и насилия, включая драки, вымогательство и нанесение телесных повреждений. Также сообщается о жалобах некоторых иностранных граждан на обращение со стороны сотрудников полиции, в том числе на оскорбления и предполагаемые проявления расизма.

В список претензий комитета также входят "превращение зданий в тюрьмы", почти полное отсутствие мероприятий, неэффективная система безопасности, "устаревшие или даже сильно ухудшившиеся материальные условия, плачевное состояние гигиены и недостатки в здравоохранении".

Французские власти частично отвергли эту критику, заявив, что каждый заключенный получает гигиенический набор, чистые простыни и одеяла, матрас, а также что помещения убираются ежедневно, согласно ответу, опубликованному КПП.

Таким образом, состояние административных центров содержания иностранных граждан и соблюдение прав находящихся там лиц остаются предметом внимания европейских правозащитных структур.