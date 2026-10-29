Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Первый вице-премьер-министр Украины, министр энергетики Денис Шмыгаль выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за систематическую поддержку украинского энергетического сектора.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном министерством энергетики Украины.

"Искренне благодарю Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и министерство энергетики Азербайджана за существенную помощь, которую Азербайджан систематически оказывает украинскому энергетическому сектору. Новая партия энергетического оборудования - весомый вклад партнеров в энергетическую устойчивость Украины и поддержку людей накануне уже пятой военной зимы", - отметил Шмыгаль.

По его словам, очередная партия гуманитарной помощи из Азербайджана включает девять силовых трансформаторов, 186 километров электрического кабеля и другое критически важное оборудование общей стоимостью более $1,47 млн.

До сих пор через хабы министерства энергетики Украины поступило 159 гуманитарных грузов из Азербайджана с оборудованием общим весом более 2 432,4 тонны.

В состав предыдущих поставок входили силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, генераторы, электрический кабель и другое оборудование, необходимое для функционирования энергетической инфраструктуры.

Напомним, что отправка помощи обеспечена министерством энергетики в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года. Ранее Азербайджан также направлял Украине гуманитарную помощь в сфере электроснабжения.