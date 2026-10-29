Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной

Текст декларации о независимости Армении носит антигосударственный характер.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге для журналистов.

"С этим текстом невозможно существование независимого государства, этот текст говорит о невозможности существования государства. Мы должны извлечь уроки из нашей истории", - сказал он.

По его словам, принятие новой конституции включено в предвыборную программу правящей партии "Гражданский договор".

Пашинян подчеркнул, что после получения абсолютного большинства на выборах партия должна реализовать свою программу.