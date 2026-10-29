https://news.day.az/world/1870559.html Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной Текст декларации о независимости Армении носит антигосударственный характер. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге для журналистов. "С этим текстом невозможно существование независимого государства, этот текст говорит о невозможности существования государства.
Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной
Текст декларации о независимости Армении носит антигосударственный характер.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге для журналистов.
"С этим текстом невозможно существование независимого государства, этот текст говорит о невозможности существования государства. Мы должны извлечь уроки из нашей истории", - сказал он.
По его словам, принятие новой конституции включено в предвыборную программу правящей партии "Гражданский договор".
Пашинян подчеркнул, что после получения абсолютного большинства на выборах партия должна реализовать свою программу.
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