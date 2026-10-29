https://news.day.az/politics/1870537.html В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО 29 октября члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-турецким межпарламентским связям по случаю Дня Республики Турции посетили в Баку памятник основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены группы возложили цветы к памятнику.
В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО
29 октября члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-турецким межпарламентским связям по случаю Дня Республики Турции посетили в Баку памятник основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены группы возложили цветы к памятнику.
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