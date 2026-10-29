Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет

Северная Корея запустила более десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, пуски были произведены из района города Вонсан около 12:30 по местному времени (07:30 по бакинскому времени).

В Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS) сообщили, что в настоящее время анализируют дальность полета ракет и другие их характеристики.