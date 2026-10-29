https://news.day.az/world/1870514.html Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет Северная Корея запустила более десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных. По их данным, пуски были произведены из района города Вонсан около 12:30 по местному времени (07:30 по бакинскому времени).
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет
Северная Корея запустила более десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейских военных.
По их данным, пуски были произведены из района города Вонсан около 12:30 по местному времени (07:30 по бакинскому времени).
В Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS) сообщили, что в настоящее время анализируют дальность полета ракет и другие их характеристики.
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