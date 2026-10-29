Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможен небольшой дождь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла, днем - 16-19 градусов. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными и кратковременными, возможны грозы и град. В высокогорных районах ожидается снег. Местами временами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14 градусов тепла, днем - 16-19 градусов. В горных районах ночью ожидается 0-5 градусов тепла, днем - 5-9 градусов.