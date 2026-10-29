В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО

При организационной поддержке Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики в городе Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано с целью развития сотрудничества между конкурентными ведомствами государств-участников СНГ, расширения обмена опытом в сфере применения конкурентного законодательства и усиления совместной деятельности по защите конкуренции.

На заседании обсуждаются вопросы применения конкурентного законодательства, современные рыночные вызовы и развитие сотрудничества между государствами-участниками СНГ.