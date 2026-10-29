Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА
У Азербайджана нет планов вводить новые ограничения на деятельность Bank Melli Iran в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, состоявшейся в четверг.
По его словам, доля Bank Melli Iran на азербайджанском рынке близка к нулю.
"Банк уже много лет находится под санкциями, но продолжает работать в Азербайджане. У нас нет планов вводить какие-либо новые ограничения. Он соблюдает требования Центрального банка Азербайджана. В настоящее время мы не планируем принимать в отношении него какие-либо меры. Банк давно работает на азербайджанском рынке и понимает действующие правила. Таким образом, никаких проблем с ним у нас не возникает", - подчеркнул Казымов.
Отметим, что Bank Melli Iran входит в число иранских финансовых учреждений, подпадающих под санкции США.
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