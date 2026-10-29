Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО

Двойные стандарты в применении норм и принципов международного права, а также трудности, с которыми сталкиваются международные институты в предотвращении кризисов, создают новые вызовы для государств.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая 29 октября на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках рабочего визита в Анкару.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов искренне поздравил братский турецкий народ и государство с 29 октября - Днем Республики.

Министр отметил, что существующие противоречия в системе международных отношений, продолжающиеся конфликты, двойные стандарты в применении норм и принципов международного права, а также трудности, с которыми сталкиваются международные институты в предотвращении кризисов, создают новые вызовы для государств.

В этих условиях он подчеркнул важность сотрудничества, основанного на взаимном доверии, общих интересах и солидарности.

В ходе заседания была представлена информация о работе, проделанной в период председательства Азербайджана в ОТГ после саммита, состоявшегося в 2025 году в Габале. Основное внимание уделялось укреплению политической солидарности, повышению институциональной эффективности, расширению экономических и транспортных связей, а также повышению международного авторитета организации. В этой связи отмечено, что в тесном сотрудничестве с государствами-членами и государствами-наблюдателями, а также Секретариатом ОТГ состоялось множество встреч и консультаций на различных уровнях.

Среди важных результатов председательства были отмечены укрепление политического диалога в сфере безопасности и координации между национальными ведомствами, проведение в Баку заседания секретарей советов безопасности государств-членов ОТГ, а также принятие Дорожной карты на 2027 год, предусматривающей совместное производство и технологическое сотрудничество в оборонной промышленности.

Одновременно была подчеркнута важность расширения сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, финансов, цифрового развития, инноваций и новых технологий.

В период председательства Азербайджана к основным приоритетам также относились гуманитарное сотрудничество, сохранение общего исторического и культурного наследия и укрепление связей между народами. В этом контексте была подчеркнута значимость проведения Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, первой встречи руководителей государственных органов, ответственных за религиозные вопросы, в Шуше, а также VII заседания Совета глав управлений мусульманских религиозных организаций государств-членов ОТГ в Баку.

Дж.Байрамов оценил проведение в течение 2026 года четырех неформальных встреч министров иностранных дел как важный показатель непрерывности политического диалога и координации позиций по региональным и международным вопросам.

В качестве примера он привел Совместное заявление о ситуации на Ближнем Востоке, принятое на встрече в Стамбуле, в котором была выражена солидарность на фоне угроз безопасности Азербайджана и Турции. На встрече в Нью-Йорке была подчеркнута важность продолжения совместных дипломатических усилий, направленных на получение ОТГ статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

Также отмечено, что началась практика распространения совместных заявлений ОТГ в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

По словам министра, формат ОТГ+, учрежденный на саммите в Габале, создает новые возможности для сотрудничества с третьими странами и международными организациями. Он подчеркнул важность эффективного использования существующих механизмов, обеспечения исполнения принятых решений, а также укрепления деятельности национальных ведомств и мониторингово-координационной роли Секретариата организации.

В завершение выступления Дж.Байрамов поблагодарил государства-члены и государства-наблюдатели, генерального секретаря ОТГ и Секретариат организации за поддержку и активное участие в период председательства Азербайджана. Он выразил уверенность в продолжении сотрудничества в период предстоящего председательства Турции и пожелал турецкой стороне успехов.