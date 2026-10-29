Ибрагим Талыбов представит Азербайджан на юношеской Олимпиаде в Дакаре

Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов выступит на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Спортсмен начнет борьбу за медали 1 ноября в весовой категории до 55 кг.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Талыбов выйдет на татами под руководством главного тренера юношеской сборной Азербайджана Эмина Искендерова.

Напомним, за всю историю выступлений на летних юношеских Олимпийских играх азербайджанские дзюдоисты завоевали одну золотую и две серебряные медали.

В 2018 году в Буэнос-Айресе Вугар Талыбов стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 66 кг. Четырьмя годами ранее на Играх в Нанкине Натиг Гурбанлы (55 кг) и Лейла Алиева (44 кг) завоевали серебряные награды.

Соревнования по дзюдо в Дакаре продлятся до 3 ноября.