Что чаще всего забывают пассажиры в поездах Азербайджана?

С 1 января по 15 октября пассажиры забыли в поездах Азербайджана более 800 вещей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), в среднем пассажиры оставляют в вагонах по 80-90 вещей в месяц.

Чаще всего забывают одежду и аксессуары, сумки, телефоны и адаптеры, документы, банковские карты и контейнеры для еды. Больше всего забытых вещей обнаруживают на маршрутах Баку - Сумгайыт, Баку - Тбилиси и Баку - Гянджа.

Около 250 забытых вещей, или примерно 30% от общего количества, сотрудники железной дороги уже вернули владельцам. Остальные пока ждут своих хозяев.

"Рекомендуем пассажирам быть внимательными при выходе из поезда и не забывать свои вещи. Если вы оставили что-либо в поезде или на территории вокзала, обратитесь к дежурному по вокзалу или в Контактный центр по номеру 1822", - говорится в сообщении.