Последние подробности о выборах в Израиле

В Израиле продолжается подсчет голосов на парламентских выборах, состоявшихся 27 октября. По предварительным результатам, блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху опережает своих политических противников, однако ни одна из сторон пока не располагает необходимым большинством для формирования правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, по состоянию на 29 октября обработано более 96% бюллетеней. Согласно предварительному расчету распределения мандатов, блок Нетаньяху может получить 54 места в Кнессете, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом - 48, а арабские партии - 18.

Для формирования парламентского большинства необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата из 120.

Крупнейшей политической силой остается партия "Ликуд" Нетаньяху, которой прогнозируют 27 мандатов. На втором месте находится партия "Яшар" бывшего начальника Генерального штаба Израиля Гади Айзенкота с 21 мандатом. Партия "Беяхад", которую возглавляет бывший премьер-министр Нафтали Беннет, может получить 12 мест.

Значительного успеха добились арабские партии, совокупное представительство которых в парламенте может стать рекордным. Их результаты приобретают особое значение на фоне отсутствия большинства у двух основных политических блоков.

При этом формирование коалиции остается сложной задачей. Большинство потенциальных партнеров Айзенкота ранее исключали возможность сотрудничества с арабскими партиями, тогда как политические союзники Нетаньяху не располагают достаточным количеством мандатов для самостоятельного формирования правительства.

На фоне неопределенности обсуждаются различные варианты, включая создание правительства национального единства и формирование коалиции с участием политических сил из противоположных лагерей.

В то же время в стране разгорелся новый политический скандал. Представители "Ликуда" заявили о предполагаемых нарушениях в ходе голосования и возможном иностранном вмешательстве. Службе внутренней безопасности Израиля ШАБАК поручено проверить соответствующие подозрения. При этом полиция заявила об отсутствии представленных доказательств обвинений в массовых фальсификациях со стороны арабских партий.

До формирования нового кабинета Биньямин Нетаньяху продолжит исполнять обязанности премьер-министра.

Окончательные официальные результаты выборов ожидаются 4 ноября. После их публикации президент Израиля Ицхак Герцог проведет консультации с парламентскими партиями и поручит формирование правительства политику, имеющему наибольшие возможности для создания коалиции.

Если переговоры не приведут к результату, Израиль может столкнуться с новым политическим кризисом и необходимостью проведения повторных парламентских выборов.