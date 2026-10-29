ЦБА планирует ввести регулирование ломбардного сектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассчитывает, что инициатива по регулированию ломбардного сектора будет утверждена в следующем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель ЦБА Талех Казымов на пресс-конференции в четверг, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, введение регулирования в ломбардном секторе не предполагает ужесточения ограничений, а направлено прежде всего на защиту прав потребителей.

"Мы хотим ввести регулирование в ломбардном секторе. Это не означает, что будут введены ограничения. Регулирование будет в первую очередь направлено на защиту прав потребителей. Надеюсь, что в следующем году наша инициатива в рамках этого проекта будет утверждена", - отметил Казымов.