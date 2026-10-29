В ЦБА оценили инфляционные риски в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не видит серьезных поводов для беспокойства в связи с влиянием роста широкой денежной массы на инфляцию. Резкого увеличения объемов кредитования в банковском секторе не наблюдается, а инфляционные риски остаются под контролем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель ЦБА Талех Казымов на пресс-конференции в четверг, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, одним из факторов, определяющих влияние расширения денежной массы на инфляцию, является увеличение объемов кредитования за счет привлеченных банками средств. Однако в настоящее время резкого роста кредитования не наблюдается.

"Текущая ситуация нас не беспокоит. Влияние роста кредитования и расширения денежной массы на инфляцию во многом связано с увеличением объемов кредитования банками за счет привлеченных средств. Мы не наблюдаем здесь резкого роста", - отметил Казымов.

Председатель ЦБА подчеркнул, что в банковском секторе имеется значительный объем свободных средств. По его словам, банки располагают ресурсами, которые могут быть направлены на кредитование без нарушения действующих нормативных требований, однако эти возможности используются не в полной мере.

"Мы стараемся управлять ликвидностью. В банковском секторе имеется около 6 миллиардов манатов свободных средств. Банки могут направлять эти средства на кредитование, не нарушая действующих нормативных требований, однако в настоящее время они не используются в полной мере", - заявил он.

Казымов добавил, что в текущих условиях серьезных опасений по поводу инфляционного давления, обусловленного ростом широкой денежной массы, нет. По его словам, ситуация находится под контролем Центрального банка.