Баку не нужны непрошенные советы – Расим Мусабеков для Day.Az

Невмешательство во внутренние дела других стран - это линия поведения, которой строго следует Азербайджанское государство на протяжении всех лет своей независимости. И такого же отношения оно ждет от других.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя заявление Президента Ильхама Алиева, прозвучавшее в его выступлении на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Напомним, что глава государства указал, что ни у кого нет морального права поучать независимую страну как ей жить и что делать.

По словам Мусабекова, Баку имеет право делать такие заявления, потому что сам никогда не пытается давать непрошенные советы или требовать от партнеров каких-то действий, которые не исходят из наших прямых интересов.

"Мы сами никого не поучаем и не принимаем нравоучений, непрошенных советов или попыток диктата со стороны других стран. Никто не имеет права диктовать Азербайджану правила поведения и те или иные решения. Интересы надо согласовывать, а вот во внутренние дела вмешиваться нельзя. Это правило, которое должно соблюдаться на международной арене. Тогда, как сказал Президент, будет меньше конфликтов и больше взаимодействия", - подчеркнул политолог.

Реакция, отметил наш собеседник, конечно, разная. Когда попытки нравоучений исходят из страны, являющейся дружеской и братской, реакция Азербайджана публично может быть сдержанной, все что нужно, доводится до другой стороны по закрытым каналам. Но когда диктовать правила Азербайджану пытаются Европарламент, парламенты Франции, Бельгии, Нидерландов, они получают адекватный ответ.

"Азербайджан считает себя вправе обратиться к их колониальному прошлому и постколониальному настоящему. Мы показываем, что в их поведении много того, что подлежит критике. Однако всегда стараемся проявлять сдержанность в таких вопросах и не опускаемся до радикальных заявлений и призывов. То же отношение Баку хотел бы видеть от своих партнеров и друзей. В своем заявлении глава государства не называл конкретные страны, но все, думаю, прекрасно поняли, о чем и о ком идет речь", - сказал Расим Мусабеков.