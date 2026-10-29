Лев Додин привез в Баку свою "Чайку": Елизавета Боярская и Игорь Черневич поделились впечатлениями об Азербайджане - ФОТО

В рамках второго мультижанрового фестиваля Baku International Arts Festival (BIAF), проходящего в Баку с 28 октября по 8 ноября при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана, на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра (29 и 30 октября) представлены спектакли "Чайка" выдающегося российского режиссера Льва Додина. Постановка Малого драматического театра - Театра Европы из Санкт-Петербурга, удостоенная престижных театральных премий "Золотой софит" и "Золотая маска", предлагает глубокое и самобытное прочтение знаменитой пьесы Антона Чехова.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

Обращение Льва Додина к чеховской классике - это не просто сценическое воплощение известного произведения, а попытка заново осмыслить человеческие отношения, природу творчества и ответственность художника перед собой и окружающим миром. В спектакле органично переплетаются размышления о жизни и искусстве, а судьбы героев раскрываются через их внутренние противоречия, надежды, разочарования и стремление обрести свое место в мире.

Особую выразительность постановке придает актерский ансамбль. Игорь Черневич исполняет роль Тригорина, Елизавета Боярская - Аркадиной, Анна Завтур - Нины Заречной, Евгений Зайфрид - Треплева, Сергей Курышев - Сорина, Олег Рязанцев - Медведенко, Полина Севастьянихина - Машу. Сценография Александра Боровского, одного из наиболее известных художников современной театральной сцены, создает метафорический образ озера с покачивающимися лодками, передающий зыбкость человеческого существования и изменчивость чувств.

Баку произвел на участников постановки сильное впечатление

Лев Додин высоко оценил значение международных культурных инициатив, отметив, что в непростые исторические периоды искусство и культурный диалог приобретают особую ценность. По его мнению, подобные фестивали в Баку помогают сохранять взаимопонимание между людьми и создают пространство для общения, которое не ограничивается государственными границами.

Баку произвел на участников постановки сильное впечатление. Лев Додин, впервые посетивший азербайджанскую столицу, отметил красоту города, великолепие театральной архитектуры и виды Каспийского моря. Известный режиссер выразил желание познакомиться со Старым городом - Ичеришехер и увидеть больше достопримечательностей.

"Я благодарен тому, что существует такой фестиваль, и что мы оказались связаны с ним. И вообще я рад, что мы в Баку. Прекрасно, все прекрасно! Такой красивый, роскошный театр", - сказал режиссер.

Елизавета Боярская также впервые посетила Баку и призналась, что город сразу покорил ее своей архитектурой, чистотой и атмосферой. Актриса успела прогуляться по набережной, побывать в Ичеришехер и Маленькой Венеции, а также восхитилась зданием Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

"С архитектурной точки зрения это абсолютно безупречное, красивейшее здание, очень красивый зал", - отметила она.

Анна Завтур также поделилась впечатлениями от первого визита в Баку, признавшись, что город сразу покорил ее своей красотой и архитектурой. Особое впечатление на нее произвели чистота улиц и внимание к благоустройству городской среды. "Я уже заболела этим городом. Безумно красивый город, мне очень понравилась архитектура", - рассказала актриса. По ее словам, она успела побывать в Ичеришехер, однако надеялась продолжить знакомство с азербайджанской столицей и посетить Центр Гейдара Алиева.

Игорь Черневич, уже бывавший в Баку ранее с гастролями, назвал его прекрасным городом и признался, что с удовольствием провел бы здесь больше времени, чтобы познакомиться не только со столицей, но и с другими уголками Азербайджана.

"Прекрасный город. Чудесный. Очень нравится здесь гулять", - поделился актер.

Новое прочтение Чехова - воплощение в образах

Лев Додин подчеркнул, что спустя два десятилетия его отношение к чеховскому материалу изменилось. По словам режиссера, вместе со временем меняются и люди, а произведения Чехова позволяют вновь и вновь задавать вопросы о себе и окружающей действительности.

"Чехов - такой писатель, такой драматург, который всегда немножко впереди времени", - отметил Додин.

Режиссер объяснил, что в новой версии спектакля одни детали пьесы отошли на второй план, тогда как другие приобрели особое значение. Для него важно не столько буквально следовать каждой реплике, сколько сохранить и усилить то, что составляет внутреннюю суть произведения. При этом граница между уважением к авторскому замыслу и свободой режиссера, по его мнению, определяется интуицией, собственным пониманием материала и художественным вкусом.

Додин также обратил внимание на особую природу чеховского юмора, в котором смех нередко соседствует с болью, а комическое становится способом глубже понять человеческую жизнь.

"Это комедия жизни. Комедия сродни шекспировским комедиям, где не надо все время хохотать. Где часто надо плакать сквозь смех и смеяться сквозь слезы", - сказал режиссер.

Одной из центральных тем постановки становится судьба художника, для которого творчество одновременно является призванием и тяжелым испытанием. Додин подчеркнул, что его "Чайка" посвящена людям искусства - тем, кто особенно остро чувствует жизнь и по-своему реагирует на происходящее, принимая на себя ответственность за собственные решения и поступки.

Эта идея находит отражение и в трактовке героев спектакля. Исполнительница роли Аркадиной Елизавета Боярская рассказала, что ее героиня и Тригорин связаны не только личными отношениями, но и глубоким взаимопониманием, основанным на общей преданности искусству. Их союз проходит через испытания, однако оба осознают, что творчество составляет неотъемлемую часть их существования.

По словам актрисы, Аркадина в этой интерпретации предстает сложной, противоречивой натурой. Ее категоричность в отношениях с сыном Треплевым связана в том числе с различием их взглядов на творчество. Если для Треплева большое значение имеет внешнее признание, то для Аркадиной и Тригорина искусство - прежде всего внутренняя потребность, возможность говорить о людях, времени и человеческой боли.

Боярская отметила, что творчество для художника - это одновременно награда и тяжелый крест, который способен нести далеко не каждый. Именно поэтому отношения Аркадиной с сыном приобретают особую драматическую глубину: за конфликтом поколений скрывается столкновение разных представлений о призвании, таланте и истинном смысле искусства.

Свою трактовку Нины Заречной предложила Анна Завтур. По ее словам, героиня в постановке Додина с самого начала предстает более решительной и амбициозной, чем принято считать. Она не просто наивная молодая девушка, мечтающая о сцене, а человек с характером, готовый настойчиво добиваться своей цели.

Актриса также отметила, что отношения Нины и Аркадиной раскрываются через своеобразное взаимное узнавание. В молодой героине Аркадина словно видит собственное прошлое, что придает их взаимодействию дополнительную психологическую сложность. Благодаря такому прочтению привычные персонажи Чехова обретают новые оттенки, а их поступки становятся понятнее в контексте личных переживаний и творческих амбиций.

Игорь Черневич, исполнивший роль Тригорина, признался, что работа над образом потребовала серьезных усилий. По его словам, создатели спектакля стремились прежде всего рассказать историю о художниках и их отношении к собственному призванию. Найти точную и искреннюю интонацию оказалось непросто, поэтому работа над постановкой продолжается и после ее выхода на сцену.

"Мы просто хотим поделиться тем, что интересно нам, и очень хотим быть услышанными и понятными теми, кто придет смотреть этот спектакль", - подчеркнул актер, говоря о выступлении в рамках BIAF.

Гастроли "Чайки" в рамках Baku International Arts Festival стали не только встречей бакинской публики с одним из ведущих театральных коллективов России, но и поводом для нового разговора о Чехове, природе творчества и сложном внутреннем мире человека. В интерпретации Льва Додина классическое произведение сохраняет свою художественную силу и одновременно раскрывается по-новому, напоминая о том, что подлинное искусство не дает окончательных ответов, а помогает глубже понять жизнь.