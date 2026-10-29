Сахиб Пашазаде удостоен специальной медали Центра исламской цивилизации - ФОТО

В Международном центре мугама состоялась международная научная конференция на тему "Узбекистан и Азербайджан: общее историческое наследие, исламская цивилизация и современное научное сотрудничество". В мероприятии приняли участие представители государственных структур и дипломатического корпуса, ученые, эксперты, религиозные деятели и представители общественности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает пресс-центр Международного центра мугама.

Одним из значимых событий конференции стало вручение специальной медали Центра исламской цивилизации в Ташкенте директору Международного центра мугама, заслуженному артисту, послу культуры Узбекистана, доктору философии в области искусствоведения Сахибу Пашазаде.

Медаль и удостоверение к ней Сахибу Пашазаде вручил директор Центра исламской цивилизации Фирдавс Абдухаликов. Он отметил, что награда выпущена ограниченным тиражом и предназначена для лиц, внесших особый вклад в развитие культурно-гуманитарных отношений между двумя братскими странами.

Сахиб Пашазаде удостоен этой награды за вклад в укрепление азербайджано-узбекских культурных связей, популяризацию общего духовного и культурного наследия, а также развитие сотрудничества между двумя государствами.

Сахиб Пашазаде выразил благодарность Республике Узбекистан и руководству Центра исламской цивилизации в Ташкенте за оказанное внимание и высокую оценку его деятельности. Он подчеркнул, что воспринимает эту награду как признание своих усилий по укреплению отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, основанных на общих исторических корнях, духовных ценностях и богатом культурном наследии.