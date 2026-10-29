ВЭФ оценил потенциал цифровой торговли Азербайджана

В рамках сотрудничества Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) при министерстве экономики опубликован отчет "Реализация потенциала TradeTech Азербайджана", посвященный возможностям развития экосистемы цифровой торговли Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отчет отражает результаты широкого анализа, проведенного в Азербайджане в рамках инициативы ВЭФ "TradeTech". В документе оценены существующие возможности и направления развития страны в сфере цифровой торговли, а также представлены рекомендации по расширению применения инновационных технологий в международной торговле, повышению эффективности торговых и логистических процессов, а также упрощению выхода малого и среднего бизнеса на зарубежные рынки.

Анализ проводился в период с июля 2025 года по май 2026 года. В этих рамках были проведены консультации с 28 заинтересованными сторонами, представляющими 18 организаций, изучены международный опыт и существующая нормативно-правовая база. Результаты были представлены и обсуждены 7 мая 2026 года в Баку на мероприятии с участием представителей государственных структур, финансовых институтов, логистических компаний и инновационной экосистемы.

В отчете отмечается, что в Азербайджане достигнут существенный прогресс в сфере цифровых государственных услуг, электронной подписи, модернизации таможенных систем и логистической инфраструктуры. В качестве основных приоритетов для более эффективного использования этих возможностей в международной торговле определены расширение правового признания документов электронной торговли, укрепление обмена данными между цифровыми платформами государственного и частного секторов, а также развитие экосистемы, поддерживающей внедрение инновационных торговых решений.

ВЭФ представил в целом 10 рекомендаций по данным направлениям. На начальном этапе предлагаются формирование национального сообщества "TradeTech", создание специальной регулирующей среды ("песочницы"/sandbox) для тестирования решений цифровой торговли, организация инновационных конкурсов, расширение международного сотрудничества и укрепление диалога между государственным и частным секторами.

На следующем этапе рекомендуется адаптация правовой базы по документам электронной торговли к международным стандартам, интеграция существующих платформ цифровой торговли, расширение инструментов электронных счетов-фактур и отчетности, развитие возможностей финансирования технологических стартапов и стимулирование использования решений цифровой торговли субъектами малого и среднего бизнеса.

В документе также подчеркивается связь между приоритетами "Стратегии развития цифровой экономики в Азербайджанской Республике на 2026-2029 годы" и инициативой "TradeTech". Отмечается, что внедрение решений цифровой торговли может внести вклад в развитие ненефтяного сектора, расширение экспортных возможностей, совершенствование торговых и логистических процессов вдоль Среднего коридора, а также укрепление позиций Азербайджана как регионального торгового и логистического хаба.

Отметим, что инициатива ВЭФ "TradeTech" направлена на упрощение международных торговых процессов, снижение издержек и расширение возможностей цифровой торговли с использованием искусственного интеллекта, блокчейна, цифровых платежей и других инновационных технологий.

C полным текстом доклада можно ознакомиться на официальном сайте Всемирного экономического форума:

https://www.weforum.org/publications/unlocking-azerbaijan-s-tradetech-potential