Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором"

Президент США Дональд Трамп назвал президентские выборы в Бразилии "большим позором".

Как передает Day.Az, американский лидер заявил об этом, отвечая на вопрос журналиста о том, кого он считает законным победителем выборов.

"Я не хочу комментировать, но считаю, что эти выборы стали большим позором для бразильского народа", - отметил Трамп.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Бразилии победил лидер левой Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва. Его соперник, кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару, набрал 48,26% голосов.

Позднее Флавиу Болсонару отправился в США, несмотря на судебный запрет на выезд из страны.