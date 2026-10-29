https://news.day.az/world/1870650.html Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором" Президент США Дональд Трамп назвал президентские выборы в Бразилии "большим позором". Как передает Day.Az, американский лидер заявил об этом, отвечая на вопрос журналиста о том, кого он считает законным победителем выборов.
Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором"
Президент США Дональд Трамп назвал президентские выборы в Бразилии "большим позором".
Как передает Day.Az, американский лидер заявил об этом, отвечая на вопрос журналиста о том, кого он считает законным победителем выборов.
"Я не хочу комментировать, но считаю, что эти выборы стали большим позором для бразильского народа", - отметил Трамп.
Напомним, во втором туре президентских выборов в Бразилии победил лидер левой Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва. Его соперник, кандидат от правой оппозиции сенатор Флавиу Болсонару, набрал 48,26% голосов.
Позднее Флавиу Болсонару отправился в США, несмотря на судебный запрет на выезд из страны.
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