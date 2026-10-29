После продолжительной болезни на 75-м году жизни скончался народный артист Азербайджана Заур Рзаев.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил его сын, заслуженный артист Азербайджана Азер Рзазаде.

Заур Рзаев родился 28 января 1952 года в Кюрдамирском районе Азербайджана. Его творческая деятельность была неразрывно связана с музыкальным искусством и исполнением песен, воспевающих любовь к Родине.

В 1976 году он поступил на военную службу в Бакинский дом офицеров, где начал выступать в качестве солиста. В 1994 году Рзаев возглавил Ансамбль песни и танца Вооруженных сил Азербайджана, внеся значительный вклад в развитие военной музыкальной культуры страны.

За заслуги в области искусства в 2003 году ему было присвоено почетное звание народного артиста Азербайджана, а в 2008 году - народного артиста Дагестана.

Память о Зауре Рзаеве сохранится в его творческом наследии и сердцах поклонников.