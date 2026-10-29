Азербайджан укрепляет в рамках ОИС сотрудничество в борьбе с коррупцией - Азер Гараев

Проведение в Баку третьего заседания высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) является очередным примером вклада Азербайджана в развитие международного сотрудничества правоохранительных органов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"В современном мире коррупция давно перестала быть внутренней проблемой отдельных государств. Перевод незаконно полученных денежных средств в другие страны, их сокрытие посредством сложных финансовых операций и легализация преступных доходов усложняют борьбу с этим явлением. Финансовые следы преступления, совершенного в одной стране, могут вести к банковской системе, компаниям и рынку недвижимости другого государства. В таких случаях мер, принимаемых исключительно в рамках национального законодательства, недостаточно. Для обмена информацией, получения доказательств и возврата активов, приобретенных преступным путем, необходимо оперативное сотрудничество между государствами.

Именно с этой точки зрения повестка встречи, состоявшейся в Баку, имеет особое значение. Укрепление связей между органами по борьбе с коррупцией государств - членов ОИС создает возможности для обмена опытом между правоохранительными структурами, обсуждения общих проблем и формирования более эффективных механизмов сотрудничества. Особое внимание этому вопросу было уделено и в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам заседания. Отметив ущерб, который коррупция наносит общественному доверию, социальной справедливости и экономическому развитию, глава государства заявил: "В некоторых случаях трансграничный характер таких преступлений требует принятия соответствующих мер как на национальном, так и на международном уровнях". Этот подход наглядно демонстрирует суть сотрудничества. Результаты борьбы с коррупцией зависят не только от шагов, предпринимаемых отдельными странами, но и от того, насколько активно они поддерживают друг друга", - отметил он.

А. Гараев отметил, что одним из примечательных моментов заседания стало присоединение Азербайджана к Конвенции "Мекка Аль-Мукаррама" о сотрудничестве государств - членов ОИС в области правоохранительной деятельности по борьбе с коррупцией.

"Этот документ служит формированию правовой платформы для совместных действий в данной сфере. Как отметил Президент Ильхам Алиев в своем обращении, "в этой связи "Конвенция Мекка Аль-Мукаррама о сотрудничестве государств-членов ОИС в области правоохранительной деятельности по борьбе с коррупцией" является стратегическим документом, формирующим единую правовую платформу в данной сфере". Значение подобных механизмов особенно возрастает в случаях, когда преступные доходы перемещаются между странами. Скоординированная деятельность правоохранительных органов может способствовать расследованию финансовых операций, выявлению активов, полученных преступным путем, и объединению усилий по их возврату. Присоединение Азербайджана к этой Конвенции имеет большое значение для развития международного сотрудничества. Предоставление страной площадки для диалога в рамках ОИС также способствует развитию взаимодействия между государствами-партнерами в целях решения общих проблем", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что роль технологий в борьбе с коррупцией также постоянно возрастает. Цифровизация государственных услуг, упрощение административных процедур и повышение прозрачности принятия решений способствуют снижению коррупционных рисков. Электронные услуги сокращают количество непосредственных контактов между гражданами и государственными органами.

"С другой стороны, стремительное развитие искусственного интеллекта и цифровых финансовых инструментов создает новые вызовы. Эти технологии также могут использоваться для сокрытия финансовых операций, создания ложных данных и сокрытия происхождения незаконных доходов. Поэтому внедрение современных технологий в правоохранительную деятельность, подготовка специалистов и цифровой обмен информацией между государствами становятся важными направлениями борьбы с коррупцией. Как подчеркнул глава государства в своем обращении, "эффективное использование потенциала современных технологических решений соответствующими правоохранительными органами имеет особое значение для предотвращения и результативного расследования подобных преступлений". В Азербайджане совершенствование законодательства, повышение прозрачности и отчетности в государственном управлении, цифровизация государственных услуг, обеспечение их доступности и усиление общественного контроля также играют важную роль в предотвращении коррупции", - отметил он.

А. Гараев отметил, что заседание высокого уровня, состоявшееся в Баку, создает дополнительные возможности для обсуждения этого опыта и развития международного сотрудничества.

"Значение его результатов будет определяться тем, какие шаги государства предпримут для реализации достигнутых договоренностей на практике, сохранения взаимного доверия и укрепления общих механизмов. Для достижения устойчивых результатов в борьбе с коррупцией политическая воля, действенные правовые механизмы и международная солидарность должны дополнять друг друга. В этом и заключается основной посыл встречи в Баку: чем более системно и эффективно будет выстроено сотрудничество между государствами, тем результативнее будет противодействие рискам, порождаемым коррупцией", - добавил политолог.