Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии

Женская сборная Азербайджана по стрельбе из лука триумфально завершила выступление на втором этапе Кубка Азии, который принимал иракский город Сулеймания. В напряженном финале командного турнира наши спортсменки Яйлагюль Рамазанова, Фатима Гусейнли и Лала Абдурахманова вырвали победу у сборной Казахстана со счетом 5:4, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Еще одну награду в копилку сборной принес микст. В соревнованиях смешанных команд Яйлагюль Рамазанова в паре с Мухаммедали Алиевым дошла до финала, где уступила представителям Ирана, завоевав серебряную медаль. Всего же на престижном турнире, собравшем 120 атлетов из 19 государств, азербайджанские лучники завоевали две медали - золотую и серебряную.

Соревнования в Сулеймании имели статус официального турнира Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery). Успешное выступление на аренах такого уровня позволяет спортсменам пополнять копилку рейтинговых очков, укреплять позиции на международной арене и получать важный соревновательный опыт в преддверии ключевых стартов, включая олимпийские квалификации.