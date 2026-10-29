https://news.day.az/sport/1870654.html Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии Женская сборная Азербайджана по стрельбе из лука триумфально завершила выступление на втором этапе Кубка Азии, который принимал иракский город Сулеймания.

Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии

Спорт, 29 октября 2026 19:48 (UTC +04:00) 380
Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии

Женская сборная Азербайджана по стрельбе из лука триумфально завершила выступление на втором этапе Кубка Азии, который принимал иракский город Сулеймания. В напряженном финале командного турнира наши спортсменки Яйлагюль Рамазанова, Фатима Гусейнли и Лала Абдурахманова вырвали победу у сборной Казахстана со счетом 5:4, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Еще одну награду в копилку сборной принес микст. В соревнованиях смешанных команд Яйлагюль Рамазанова в паре с Мухаммедали Алиевым дошла до финала, где уступила представителям Ирана, завоевав серебряную медаль. Всего же на престижном турнире, собравшем 120 атлетов из 19 государств, азербайджанские лучники завоевали две медали - золотую и серебряную.

Соревнования в Сулеймании имели статус официального турнира Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery). Успешное выступление на аренах такого уровня позволяет спортсменам пополнять копилку рейтинговых очков, укреплять позиции на международной арене и получать важный соревновательный опыт в преддверии ключевых стартов, включая олимпийские квалификации.

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