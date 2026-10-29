https://news.day.az/culture/1870673.html Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО Известный деятель культуры Франции и Азербайджана, заслуженная артистка, всемирно известная пианистка Адиля Алиева награждена дипломом и платиновой медалью Академического общества искусств, науки и литературы Франции. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО

Культура, 29 октября 2026 20:47 (UTC +04:00) 328
Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже

Известный деятель культуры Франции и Азербайджана, заслуженная артистка, всемирно известная пианистка Адиля Алиева награждена дипломом и платиновой медалью Академического общества искусств, науки и литературы Франции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что наша соотечественница удостоена этой высокой награды решением Комиссии по высшим наградам Академического общества. Церемония награждения лауреатов Академического общества 2026 года состоялась в зале "Опера" отеля InterContinental Paris Le Grand в Париже.

Основной целью Академического общества искусств, науки и литературы, основанного 12 ноября 1915 года, является оценка и стимулирование деятельности лиц, вносящих значительный вклад в развитие культуры, искусства, науки и литературы. Присуждение международной награды Адиле Алиевой стало очередным примером признания ее многолетней деятельности в области музыки, пропаганды азербайджанской культуры за рубежом и вклада в развитие международных культурных связей нашей страны.

Отметим, что родившаяся в Баку Адиля Алиева окончила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Много лет проживающая во Франции артистка выступала с концертными программами более чем в 50 странах мира. Пропагандируя произведения азербайджанских композиторов на международном уровне, она внесла вклад в популяризацию национальной музыкальной культуры. Возглавляющая с 2001 года Французскую международную музыкальную академию пианистка также является основателем Международного конкурса пианистов имени Адили Алиевой.

В 2022 году Адиля Алиева была награждена орденом "Достлуг" Азербайджанской Республики и одной из высочайших государственных наград Франции - орденом Почетного легиона. Она также награждена юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" и медалью "За заслуги в диаспорской деятельности" за активное участие в развитии азербайджанской диаспоры.

  • Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже
  • Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже
  • Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже
  • Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже
  • Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже
  • Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже
Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АДИЛЯ АЛИЕВА
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Uşaqlarda aşkarlanan rotavirus nədir? 21:14 (UTC+04), Azərbaycanca 204
В Вашингтоне прошло мероприятие «Глобальные мосты — откройте для себя Азербайджан» - ФОТО 21:13 (UTC+04), Политика 224
Гран-при Катара и Абу-Даби Формулы-1 могут отменить 21:08 (UTC+04), Спорт 232
В Азербайджанском национальном музее ковра проходит II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения» - ФОТО 20:59 (UTC+04), Культура 270
Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 20:47 (UTC+04), Культура 328
В школе Джейранбатана ученики заразились ротавирусом - ОБНОВЛЕНО 20:30 (UTC+04), Общество 886
Мирза Гадим Иревани - новые страницы художественного наследия - ФОТО 20:26 (UTC+04), Культура 359
Палестинская дипломатия: что важно для Баку и Анкары - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 19:55 (UTC+04), Политика 4 218
Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии 19:48 (UTC+04), Спорт 380
Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ 19:29 (UTC+04), В мире 494
Азербайджан укрепляет в рамках ОИС сотрудничество в борьбе с коррупцией - Азер Гараев 19:25 (UTC+04), Политика 460
Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором" 19:14 (UTC+04), В мире 475
Азербайджан завоевал два золота на турнире "Большого шлема" 19:06 (UTC+04), Спорт 431
Скончался народный артист Азербайджана Заур Рзаев 19:01 (UTC+04), Общество 566
ВЭФ оценил потенциал цифровой торговли Азербайджана 18:50 (UTC+04), Экономика 508
Onlar üçün növbəti imtahan keçiriləcək - Tarix açıqlandı 18:43 (UTC+04), Azərbaycanca 288
Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО 18:31 (UTC+04), Политика 537
Азербайджан и Wonderful договорились о сотрудничестве в сфере ИИ - ФОТО 18:18 (UTC+04), Экономика 555
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне 18:15 (UTC+04), Экономика 560
От классики до современного кино: какие фильмы Азербайджан представит в Стамбуле 18:03 (UTC+04), Культура 447
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI 17:54 (UTC+04), Официальная хроника 9 718
Милли Меджлис ратифицирует договор о дружбе с Узбекистаном 17:51 (UTC+04), Политика 563
Обрушение скалы в Каппадокии: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 17:39 (UTC+04), В мире 651
ЦБА планирует ввести регулирование ломбардного сектора 17:25 (UTC+04), Экономика 582
Bu yoldan keçmək hər an risk yaradır - VİDEO 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 602
В Ханкенди состоялось 61-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ - ФОТО 17:22 (UTC+04), Политика 605
В Азербайджане усилят требования к выдаче бытовых кредитов 17:18 (UTC+04), Экономика 619
Баку не нужны непрошенные советы – Расим Мусабеков для Day.Az 17:15 (UTC+04), Политика 7 987
В ЦБА оценили инфляционные риски в Азербайджане 17:02 (UTC+04), Экономика 610
Завершились первенства Азербайджана по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 16:50 (UTC+04), Спорт 5 349
Netflix выпустит документальный фильм о Тайсоне Фьюри 16:48 (UTC+04), Спорт 469
Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции 16:44 (UTC+04), Экономика 635
Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудников REAL TV 16:42 (UTC+04), Общество 578
ЦБА поддерживает присутствие иностранных банков в стране 16:39 (UTC+04), Экономика 648
Последние подробности о выборах в Израиле 16:38 (UTC+04), В мире 691
Лев Додин привез в Баку свою "Чайку": Елизавета Боярская и Игорь Черневич поделились впечатлениями об Азербайджане - ФОТО 16:33 (UTC+04), Культура 693
Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику 16:29 (UTC+04), Экономика 631
ЕБРР завершает подготовку программы "зеленого" финансирования в Азербайджане 16:23 (UTC+04), Экономика 658
Кто должен платить неуплаченные штрафы умершего человека? 16:17 (UTC+04), Общество 637
Сахиб Пашазаде удостоен специальной медали Центра исламской цивилизации - ФОТО 16:13 (UTC+04), Культура 505
Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов 16:09 (UTC+04), Экономика 647
Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliklərinə yekun vurulub - FOTO 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 628
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО 16:05 (UTC+04), Экономика 730
Азербайджан завершает подготовку новой стратегии развития финсектора 15:54 (UTC+04), Экономика 644
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах Азербайджана? 15:52 (UTC+04), Общество 531
ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана 15:49 (UTC+04), Экономика 636
Внук Шахмара Алекперова - Эльдар удостоен чести вручить премию Джулианне Мур: с мировыми звездами в США - ФОТО - ВИДЕО 15:46 (UTC+04), Культура 5 579
Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной 15:23 (UTC+04), В мире 717
В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист 15:12 (UTC+04), Общество 546
Какие нарушения смогут фиксировать камеры? 15:10 (UTC+04), Общество 578
Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть 15:00 (UTC+04), В мире 680
Стал известен виновник мордобоя в парламенте Армении - ВИДЕО 14:58 (UTC+04), В мире 772
Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи - ФОТО 14:56 (UTC+04), Экономика 722
Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции 14:52 (UTC+04), В мире 707
Ибрагим Талыбов представит Азербайджан на юношеской Олимпиаде в Дакаре 14:49 (UTC+04), Спорт 467
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 14:42 (UTC+04), Политика 7 387
Азербайджан оказал Украине энергетическую помощь на $1,47 млн 14:37 (UTC+04), Политика 690
Apple вернула культовую деталь в свои компьютеры 14:32 (UTC+04), Наука и технологии 487
Совет Европы подверг Францию критике 14:25 (UTC+04), В мире 719
Как в Армении используют СОР17 14:22 (UTC+04), Политика 6 450
ЦБА может купить еще $1 млрд валюты 14:16 (UTC+04), Экономика 723
Убытки Volkswagen выросли 14:05 (UTC+04), Автоновости 471
Vəzifəli şəxslər hər il bəyannamə təqdim edəcək 13:55 (UTC+04), Azərbaycanca 729
В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО 13:52 (UTC+04), Политика 778
Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 13:46 (UTC+04), Экономика 728
Совет печати Азербайджана осудил нападение на журналистов в школе 13:39 (UTC+04), Общество 6 040
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 13:34 (UTC+04), Общество 671
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 13:30 (UTC+04), В мире 827
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 13:23 (UTC+04), Спорт 592
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 13:17 (UTC+04), Общество 527
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 13:14 (UTC+04), Спорт 663
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 13:11 (UTC+04), Экономика 791
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 13:09 (UTC+04), Политика 739
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 13:02 (UTC+04), Политика 805
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 13:00 (UTC+04), Экономика 747
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 12:56 (UTC+04), В мире 737
Джейхун Байрамов в Анкаре 12:52 (UTC+04), Политика 741
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 566
Фонд "мира" строит военный лагерь в Армении? 12:45 (UTC+04), Политика 8 265
Загадочную ошибку Windows объяснили 12:44 (UTC+04), Наука и технологии 505
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе 12:35 (UTC+04), Спорт 523
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb 12:30 (UTC+04), Azərbaycanca 734
Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе 12:28 (UTC+04), Общество 744
Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО 12:17 (UTC+04), Туризм 584
Məktəbdə jurnalistləri döyən şəxs boksçu imiş - DETALLAR 12:16 (UTC+04), Azərbaycanca 804
Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры" 12:14 (UTC+04), Общество 564
Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год 12:10 (UTC+04), Экономика 774
Пашинян уволил посла по особым поручениям 12:07 (UTC+04), В мире 814
ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов 12:05 (UTC+04), Экономика 782
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО 12:02 (UTC+04), Политика 780
В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО 11:58 (UTC+04), Общество 943
Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные 11:55 (UTC+04), Экономика 790
Азербайджан увеличил бюджетные расходы 11:51 (UTC+04), Экономика 782
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану 11:46 (UTC+04), Официальная хроника 10 485
В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме 11:40 (UTC+04), Общество 541
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО 11:31 (UTC+04), В мире 890
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший 11:29 (UTC+04), Общество 491
Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО 11:21 (UTC+04), Общество 547
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах 11:16 (UTC+04), Общество 1 214
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 11:11 (UTC+04), Политика 8 027
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər 11:06 (UTC+04), Azərbaycanca 825
Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО 11:04 (UTC+04), Политика 7 309
Пожар на ядерном объекте в США - ВИДЕО 10:49 (UTC+04), В мире 835
Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции 10:40 (UTC+04), Экономика 860
Cinayətdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanıldı 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 797
Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе 10:31 (UTC+04), Автоновости 501
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший 10:22 (UTC+04), Общество 544
В Азербайджане изберут нового омбудсмена 10:16 (UTC+04), Общество 1 181
Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО 10:12 (UTC+04), В мире 907
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке 10:07 (UTC+04), Экономика 880
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Azərbaycanın iqtisadi gücü - 105 ölkəni geridə qoyduq 09:53 (UTC+04), Azərbaycanca 813
В Баку с участием мировых звезд открылся Baku International Arts Festival 2026 - ФОТО 09:50 (UTC+04), Культура 620
Азербайджанская нефть подорожала 09:46 (UTC+04), Экономика 830
В этих районах Баку не будет газа 09:41 (UTC+04), Общество 1 264
Французские СМИ оценили победу "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА 09:34 (UTC+04), Спорт 575
Maşın dərəyə aşdı - Sürücü xəsarət alıb 09:33 (UTC+04), Azərbaycanca 841
Протесты фермеров в Италии - ВИДЕО 09:30 (UTC+04), В мире 865
В двух районах Баку не будет света 09:23 (UTC+04), Общество 1 735
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:14 (UTC+04), Экономика
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики в Турции - ФОТО 09:03 (UTC+04), Официальная хроника 20 020
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото 09:00 (UTC+04), В мире 909
Мелания Трамп подтвердила участие американских журналистов в гуманитарной миссии в Херсонской области 08:54 (UTC+04), В мире 942
В Азербайджане за сдачу SIM-карт и мобильных телефонов грозит штраф 08:46 (UTC+04), Общество 859
Глава Пентагона уволил главного военного планировщика 08:38 (UTC+04), В мире 905
Трамп сказал, что будет с войной в Иране 08:26 (UTC+04), В мире 9 098
Пожар на ядерном объекте в США 08:20 (UTC+04), В мире 914
Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана 08:12 (UTC+04), В мире 976
Турция выдвинет своего кандидата на пост Генсека ООН 08:08 (UTC+04), В мире 1 071
Армянская ложь с французским акцентом 08:00 (UTC+04), Политика 6 247
На двух дорогах в Баку ограничат движение 07:46 (UTC+04), Общество 717
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Ученые нашли способ скрывать объекты от тепловизоров 06:21 (UTC+04), Это интересно 635
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина 04:21 (UTC+04), В мире 1 107
Раскрыты правила выбора недорогого смартфона 03:07 (UTC+04), Наука и технологии 660
Найдена неожиданная слабость раковых клеток 02:16 (UTC+04), Медицина 745
Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 167
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 00:21 (UTC+04), В мире 1 136
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 233
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 726
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 746
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 909
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 662
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 811
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 1 151
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 671
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 6 659
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 28 октября 22:00 (UTC+04), Политика 7 026
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 28 октября 21:45 (UTC+04), В мире 1 185
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 28 октября 21:33 (UTC+04), Экономика 1 233
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 28 октября 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 175
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 21:16 (UTC+04), Политика 1 256
В Армении пресекли инициативу оппозиции 28 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 523
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 28 октября 20:48 (UTC+04), В мире 1 211
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 28 октября 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 190
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 28 октября 20:39 (UTC+04), Политика 1 242
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 1 289
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 304
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 794
Германия готовится к масштабным протестам 28 октября 20:05 (UTC+04), В мире 1 339
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 928
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 5 507
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 5 181
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 1 304
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 5 460
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 1 003
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 299
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 757
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 766
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 123
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 1 226
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 28 октября 18:41 (UTC+04), Политика 5 832
Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 725
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 1 173
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 1 308
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 2 297
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 1 242
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 28 октября 17:58 (UTC+04), В мире 1 327
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 705
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 28 октября 17:49 (UTC+04), Политика 1 458
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 17:47 (UTC+04), Политика 1 210
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 713
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 728
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 28 октября 17:37 (UTC+04), Культура 644
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 1 171
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 28 октября 17:28 (UTC+04), Культура 735
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 28 октября 17:20 (UTC+04), Политика 1 352
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 28 октября 17:17 (UTC+04), Общество 1 169
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 748
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 28 октября 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 658
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 28 октября 17:06 (UTC+04), Экономика 1 241
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 28 октября 17:00 (UTC+04), В мире 1 214
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 28 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 190
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 28 октября 16:56 (UTC+04), Политика 1 226
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 28 октября 16:48 (UTC+04), Общество 2 931
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 28 октября 16:37 (UTC+04), В мире 6 463
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 189
Физики предложили новое состояние материи 28 октября 16:29 (UTC+04), Это интересно 707
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 28 октября 16:25 (UTC+04), Общество 691
Еще новости