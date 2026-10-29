Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО

Известный деятель культуры Франции и Азербайджана, заслуженная артистка, всемирно известная пианистка Адиля Алиева награждена дипломом и платиновой медалью Академического общества искусств, науки и литературы Франции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что наша соотечественница удостоена этой высокой награды решением Комиссии по высшим наградам Академического общества. Церемония награждения лауреатов Академического общества 2026 года состоялась в зале "Опера" отеля InterContinental Paris Le Grand в Париже.

Основной целью Академического общества искусств, науки и литературы, основанного 12 ноября 1915 года, является оценка и стимулирование деятельности лиц, вносящих значительный вклад в развитие культуры, искусства, науки и литературы. Присуждение международной награды Адиле Алиевой стало очередным примером признания ее многолетней деятельности в области музыки, пропаганды азербайджанской культуры за рубежом и вклада в развитие международных культурных связей нашей страны.

Отметим, что родившаяся в Баку Адиля Алиева окончила Среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля и Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Много лет проживающая во Франции артистка выступала с концертными программами более чем в 50 странах мира. Пропагандируя произведения азербайджанских композиторов на международном уровне, она внесла вклад в популяризацию национальной музыкальной культуры. Возглавляющая с 2001 года Французскую международную музыкальную академию пианистка также является основателем Международного конкурса пианистов имени Адили Алиевой.

В 2022 году Адиля Алиева была награждена орденом "Достлуг" Азербайджанской Республики и одной из высочайших государственных наград Франции - орденом Почетного легиона. Она также награждена юбилейной медалью Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" и медалью "За заслуги в диаспорской деятельности" за активное участие в развитии азербайджанской диаспоры.